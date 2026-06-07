Скриншот ГТРК "Ока"
Происшествия

В Рязани агрессивные галки ранят людей и пробивают им головы

Валерия Мединская
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На жителей Рязани начали нападать агрессивные галки. Атаки птиц происходят на улице Затинной во дворе многоквартирного дома, передаёт ГТРК «Ока».

Местные жители уже назвали происходящее «страшными событиями». Они опасаются ходить по улице — птицы нападают на прохожих, ранят их. Кому-то, по заверениям жильцов дома, даже пробили голову.

Чтобы отпугнуть агрессивных птиц, рязанцы используют подручные средства. Одна из местных жительниц ходит по улице с телевизионным кабелем и размахивает им. Если кабель помогать не будет, агрессивных галок рязанка планирует отпугивать с помощью ястребиного крика, записанного на телефон.

Скриншот ГТРК «Ока»

Происходящее прокомментировала орнитолог Елена Фионина. Галки, по её словам, могут нападать на человека тогда, когда их птенцы вылетают из гнёзд. Для взрослых птиц это естественное поведение. Так они защищают малышей от опасности.

Орнитолог отмечает, что подобным образом ведут себя все врановые. В лесу на человека в этот период иногда нападают более крупные птицы, к примеру, длиннохвостая неясыть. А крупная сова может проявить агрессию, даже если человек просто пройдёт мимо гнезда.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, рязанцам рекомендуют не приближаться к гнёздам и на всякий случай закрывать руками голову, если в поле зрения появляется агрессивная птица. Пробить череп галка вряд ли сможет, но нанести небольшую травму ей не составит труда.  

Царапины, которые оставляют птицы, необходимо обрабатывать. Более того, по возможности стоит обратиться к врачу, так как птицы питаются на мусорках, а значит, являются разносчиками инфекций.

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