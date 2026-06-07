Дачница-москвичка из Касимовского округа украла с парковки сумку

В Туме полицейские раскрыли кражу, подозревают в которой дачницу-москвичку из Касимовского округа. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе Управления МВД по Рязанской области.

36-летняя женщина подъехала к магазину за покупками, вышла из машины и заблокировала двери. Когда вернулась — на месте сумки, в которой лежали косметика, очки и 2 тысяч рублей, была пустота. Следов взлома она не заметила.

Полицейские опросили свидетелей. Они рассказали, что с парковки сумочку забрала пассажирка проезжавшей мимо иномарки. Автомобиль нашли в посёлке Гусь-Железный.

Под подозрение попала 59-летняя жительница столичного региона, которая приехала на дачу. Женщину задержали. Часть похищенного изъяли.

Как выяснилось, хозяйка сумки выронила её из машины и не заметила этого. В этот момент мимо проезжала москвичка. Она увидела сумку на асфальте и забрала её с собой. Очки ей приглянулись: она забрала их вместе с деньгами, а остальное выбросила.

Полицейские напоминают: если вы нашли чужую вещь и не пытаетесь вернуть хозяину, а начинаете ей пользоваться — это уже кража. Как итог — на подозреваемую завели дело по ч.1 ст.158 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы.