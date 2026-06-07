Июнь – не месяц, а приговор: Тамара Глоба предрекла мощные перемены трём знакам зодиака

Июнь для земных знаков обещает стать месяцем действий, важных решений и переоценки привычных планов. О главных тенденциях начала лета для Тельцов, Дев и Козерогов рассказала российский астролог и телеведущая Тамара Глоба.

Телец

Для вас этот месяц станет благоприятным временем для отдыха, общения и новых впечатлений. Смело планируйте поездки и встречи с друзьями – они принесут положительные эмоции и запомнятся надолго. Если вас давно беспокоили вопросы, связанные с обучением или получением новых знаний, в июне появится возможность успешно их решить. При необходимости не стесняйтесь обращаться за помощью к родственникам и близким друзьям – их поддержка окажется весьма кстати. Тамара Глоба также советует не отказываться от новых предложений и знакомств, особенно в первой половине месяца. Именно в этот период могут появиться интересные возможности, способные положительно повлиять на ваше будущее.

В финансовом плане июнь выглядит достаточно перспективным. Энергии и сил будет достаточно для реализации намеченных целей, а приложенные усилия способны принести заметный результат и хороший доход. Однако в начале третьей декады месяца стоит проявить повышенную внимательность. Не игнорируйте происходящее вокруг и не откладывайте решение бытовых и домашних вопросов – своевременное внимание к ним поможет избежать лишних проблем в дальнейшем.

Дева

Июнь станет удачным временем для планирования будущего и постановки новых целей. Этот месяц поможет определить дальнейшее направление и подскажет, в каком русле стоит двигаться дальше. Существенную поддержку окажут друзья и близкие, к мнению которых стоит прислушаться. Некоторые предложения и события могут показаться неожиданными, однако не стоит их недооценивать. В дальнейшем именно они способны сыграть важную роль и открыть новые возможности.

Тамара Глоба считает, что в июне вы почувствуете больше лёгкости как в личных отношениях, так и в творческой сфере. Не бойтесь пробовать новое, принимать решения и выходить за привычные рамки. Близкие люди поддержат ваши инициативы и помогут в реализации важных для вас идей. Особенно важно обратить внимание на результаты своей прошлой работы. Всё, над чем вы трудились ранее и что уже удалось воплотить в жизнь, может принести новые перспективы, признание и заслуженный успех. Июнь станет подтверждением того, что выбранное направление было верным.

Козерог

Не бойтесь делегировать часть задач новым и интересным людям. В ближайшее время такие знакомства могут оказаться не только полезными, но и сыграть важную роль в последующих переменах. Тамара Глоба предупреждает, что представителям знака Козерог стоит внимательнее относиться к новым людям в своём окружении. Не спешите с выводами и доверием: крепкие отношения всегда требуют времени. Если окажетесь втянуты в чужие конфликты или споры, старайтесь сохранять нейтралитет и не поддаваться на провокации. Важно формировать собственное мнение и не позволять окружающим навязывать свою точку зрения.

Также не стоит тратить время впустую. Лучше направить силы на занятия, которые приносят удовольствие вам и вашим близким. Если вы давно задумывались о спорте или активном образе жизни, июнь – благоприятный период для того, чтобы начать и укрепить полезные привычки.