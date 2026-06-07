В Бурятии убили парня, который хотел помочь незнакомцу на трассе

Житель Бурятии получил 12 лет колонии за убийство 18-летнего парня, который хотел помочь ему на трассе, пишет «КП».

Трагедия произошла 23 ноября прошлого года. В тот день юноша из поселка Каменск согласился поехать вместе с другом в Селенгинск. Приятелю нужно выполнить заказ и отвезти туда пассажира, поскольку его бабушка работала в такси, но тот вызвался ее подменить.

На обратном пути в три часа ночи друзья заметили возле села Елань мужчину. Он был пьян и шел прямо по проезжей части. Парни опасались, что его собьет машина. Они остановились возле пешехода и предложили помощь.

«Незнакомец отреагировал неадекватно, и более того стал проявлять агрессию», — говорится в статье.

Вскоре между ними вспыхнул конфликт, а пешеход схватил нож и ударил им 18-летнего молодого человека в бедро и голень. Его друг тоже был ранен, но смог сесть за руль и отправиться в ближайшую больницу. Однако приятель умер по пути в медучреждение.

Парень учился в политехническом техникуме на строителя, после учебы планировал отслужить в армии и устроиться на железную дорогу.

Нападавшего задержали на трассе. Следствие выяснило, что в ту ночь 31-летний мужчина поссорился с женой, выпил спиртное и пешком отправился из Каменска в Улан-Удэ.