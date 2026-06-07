Сын Усольцевой объяснил установку блокпоста на месте поисков его семьи

Блокпост на месте поисков семьи Усольцевых нужен, чтобы ограничить внимание журналистов к возобновившейся спасательной операции, заявил РИА Новости сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

Следователи начали новую масштабную операцию в четверг. В ней участвуют только опытные специалисты. На территории решили установить блокпост для ограничения доступа посторонним.

«Я думаю, что блокпост был поставлен в первую очередь от журналистов, да и добровольцы могут пройти на поиски. Так что, думаю, да. Установка блокпоста — хорошее решение», — отметил Баталов.

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Знакомый Усольцева смог дозвониться на его телефон

Сын Усольцевой добавил, что его не оповещали о начале новой масштабной операции.

«Хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — добавил молодой человек.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.