Общество

Исторический музей показал, как выглядел князь Олег Рязанский

Валерия Мединская
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Рязанский исторический музей показал, как выглядел самый известный рязанский князь Олег Иванович. Восстановить облик князя учёные смогли по черепу.

Это стало возможным благодаря методу антропологической реконструкции: по костям специалисты буквально «лепят» лицо человека. Реконструкцию проводили по черепу князя, который хранится в основанном им Солотчинском монастыре. В 2011 году святыню передали в Лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН, где был выполнен скульптурный портрет.

Такую оценку дали черепу учёные:

«По совокупности всех признаков возраст индивида по черепу можно оценить в 55–65 лет. Из индивидуальных особенностей черепа обращает на себя внимание хорошо выраженный мышечный рельеф лба и затылка, лоб по высоте средний и широкий, отклонен назад, надбровные дуги развиты хорошо, лобные бугры небольшие, глазницы четырехугольной формы, высокие. В целом лицо князя Олега можно охарактеризовать как крупное, достаточно широкое, слабо профилированное. Лоб средней высоты, широкий, глаза крупные, несколько утоплены, надбровные дуги хорошо выражены. Нос невысокий, в крыльях узкий, вперед выдается значительно, спинка носа, как и кончик, достаточно широкие».

На реконструкции князь предстаёт с бородой (как тогда было принято), в кольчуге и шлеме. Увидеть его можно в экспозиции «Две столицы Рязанского княжества» Рязанского исторического музея на улице Соборной (6+).

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