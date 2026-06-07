Исторический музей показал, как выглядел князь Олег Рязанский

Рязанский исторический музей показал, как выглядел самый известный рязанский князь Олег Иванович. Восстановить облик князя учёные смогли по черепу.

Это стало возможным благодаря методу антропологической реконструкции: по костям специалисты буквально «лепят» лицо человека. Реконструкцию проводили по черепу князя, который хранится в основанном им Солотчинском монастыре. В 2011 году святыню передали в Лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН, где был выполнен скульптурный портрет.

Такую оценку дали черепу учёные:

«По совокупности всех признаков возраст индивида по черепу можно оценить в 55–65 лет. Из индивидуальных особенностей черепа обращает на себя внимание хорошо выраженный мышечный рельеф лба и затылка, лоб по высоте средний и широкий, отклонен назад, надбровные дуги развиты хорошо, лобные бугры небольшие, глазницы четырехугольной формы, высокие. В целом лицо князя Олега можно охарактеризовать как крупное, достаточно широкое, слабо профилированное. Лоб средней высоты, широкий, глаза крупные, несколько утоплены, надбровные дуги хорошо выражены. Нос невысокий, в крыльях узкий, вперед выдается значительно, спинка носа, как и кончик, достаточно широкие».

На реконструкции князь предстаёт с бородой (как тогда было принято), в кольчуге и шлеме. Увидеть его можно в экспозиции «Две столицы Рязанского княжества» Рязанского исторического музея на улице Соборной (6+).