Фото администрации Шацкого округа
Происшествия

После крупного пожара в Рязанской области объявлен сбор средств для оставшихся без жилья семей

Валерия Мединская
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В Шацком округе после крупного пожаре объявлен сбор средств для семей, которые лишились жилья. Без крыши над головой остались три семьи.

Трагедия произошла в селе Чёрная Слобода на улице Зелёной. В ночь на 5 июня там загорелся трёхквартирный дом. Никто не пострадал, но дом оказался уничтожен огнём. В Шацкой администрации сообщили, что он уже не пригоден для проживания, а всё имущество сгорело.

«Оперативно были решены вопросы обеспечения жильём, одеждой и предметами первой необходимости граждан, обратившихся в администрацию», — говорится в сообщении.

Вместе с тем неравнодушные граждане запустили сбор средств для лишившихся жилья семей. Информация о сборе распространяется в районных пабликах. Помочь финансово семья можно:

  • по номеру телефона: +79006104725 (Сбер)
  • по номеру карты: 2202 2088 4120 3103 (Сбер)
  • получатель — Волосатова Евгения Сергеевна.

По всем имеющимся вопросам просят обращаться по номерам:+7(900)6104725, +7 (958) 657-01-69.

Фото администрации Шацкого округа

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