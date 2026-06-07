После крупного пожара в Рязанской области объявлен сбор средств для оставшихся без жилья семей

В Шацком округе после крупного пожаре объявлен сбор средств для семей, которые лишились жилья. Без крыши над головой остались три семьи.

Трагедия произошла в селе Чёрная Слобода на улице Зелёной. В ночь на 5 июня там загорелся трёхквартирный дом. Никто не пострадал, но дом оказался уничтожен огнём. В Шацкой администрации сообщили, что он уже не пригоден для проживания, а всё имущество сгорело.

«Оперативно были решены вопросы обеспечения жильём, одеждой и предметами первой необходимости граждан, обратившихся в администрацию», — говорится в сообщении.

Вместе с тем неравнодушные граждане запустили сбор средств для лишившихся жилья семей. Информация о сборе распространяется в районных пабликах. Помочь финансово семья можно:

по номеру телефона: +79006104725 (Сбер)

по номеру карты: 2202 2088 4120 3103 (Сбер)

получатель — Волосатова Евгения Сергеевна.

По всем имеющимся вопросам просят обращаться по номерам:+7(900)6104725, +7 (958) 657-01-69.