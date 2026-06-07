«Шут погубит Украину»

Он никогда не жил в России, но называл её болью своей. Странный грузинский монах, которого КГБ держало в психушке, а паломники считали святым Гавриил Ургебадзе. Он ушёл из жизни в 1995 году, но о его слова о России и Грузии сегодня звучат громче, чем когда-либо.

«Россия ещё раз спасёт Грузию», — повторял он своим духовным чадам.

И это не было политическим прогнозом. Для него это был вопрос веры и общей судьбы двух народов, пишет РИА Новости.

«Мой крест — Грузия и половина России»

Гавриил Ургебадзе родился в 1929 году в Тбилиси, в 26 лет принял постриг с именем Гавриил. Жить в монастыре Гавриил не захотел. Он скитался по городу, собирал на свалках выброшенные иконы. Тогда продолжались гонения, и люди выбрасывали образа, которые веками хранились в семьях. Он подбирал их, очищал, вставлял в самодельные рамки.

«И как так с красотой поступать можно?» — приговаривал старец.

Во дворе своего дома он построил церковь с четырьмя куполами. Власти разрушали её трижды, и он восстанавливал трижды. Церковь стоит до сих пор — на Тетрицкаройской улице.

1 мая 1965 года он сделал то, что тогда казалось чистым безумием. Вышел на первомайскую демонстрацию и поджёг огромный портрет Ленина. КГБ арестовало его мгновенно. На допросе объяснил просто:

«Я это сделал потому, что нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть Распятие Христа».

Его пытали, потом отправили в психиатрическую больницу. Многие годы власти преследовали странного инока. Но именно в этом человеке, которого официальная пропаганда записала в сумасшедшие, жил дар. Дар, заставлявший тысячи людей искать встречи с ним.

За что он любил Россию

Старец Гавриил не раз говорил своим ученикам: «В давние времена, когда в Грузии мне отказывали в причастии, в России меня принимали, и я причащался там».

Он знал Русскую православную церковь изнутри и вынес о ней суждение на всю жизнь:

«Русский народ — очень отзывчивый, сильный духом и с крепкой верой в Бога. У него непоколебимая любовь ко Христу!»

Это не дежурный комплимент.«Для юродивого, который не боялся ни КГБ, ни пыток, ни психушки, такие слова были исповеданием». Он видел в России не просто соседа, а духовного союзника. Без которого Грузия не выстоит.

«Грузия должна оставаться нейтральной», — настаивал он.

И добавлял то, что сегодня звучит как прямое указание на выбор, перед которым стоит Тбилиси: «Россия ещё раз спасёт Грузию!»

Что значит «ещё раз»

В этих словах скрыта историческая память. Россия уже не раз приходила на помощь грузинскому народу. Достаточно вспомнить Георгиевский трактат 1783 года. Он спас Картли-Кахетинское царство от полного уничтожения Персией. Старец знал историю и знал, что в будущем этот сценарий может повториться.

Своим духовным чадам он повторял:

«Мой крест — это вся Грузия и половина России, и этот крест я нёс для вас кровью!»

Он добровольно взял на себя боль двух народов. И, возможно, именно эта жертва позволяла ему видеть то, чего не видели другие.

«Шут погубит Украину»

В 1992 году один из учеников старца, протоиерей Мириан Алибегашвили, вернулся из Киева после учёбы. Пришёл к Гавриилу и сказал:

«Да простит нас Господь, батюшка. Много мы в Киеве и шутили, и смеялись».

Старец замолчал. Опустил взгляд:

«Шутили, говоришь? Ну да… Но Бог нас простит», — произнёс он.

А потом добавил фразу, которую молодой семинарист тогда не понял:

«Шут погубит их всех, погубит Украину».

Спустя тридцать лет протоиерей Мириан осознал, о ком говорил старец.

Судьба Грузии: тление и воскрешение

О будущем своей родины Гавриил говорил языком библейских образов. «Когда Лазарь умер, было ли хоть одно ребро, которого не коснулось тление? Так будет и с Грузией… Но когда Господь воскресил Лазаря, было ли хоть одно ребро, которого не коснулось воскрешение? Так же восстановит Господь и Грузию в границах царя Давида».

Это пророчество ещё не сбылось до конца. Грузия пережила тяжёлые испытания. Но «границы царя Давида» — территория, которую она не контролирует уже много веков, — остаются делом будущего. И старец прямо указывал, что без России это будущее не наступит.

Почему это важно сейчас

В 2026 году, когда Грузия балансирует между Западом и историческим соседом, слова старца Гавриила звучат как камертон. Он не был политиком. Он был юродивым, который видел суть вещей поверх границ. И он сказал главное: спасение — во взаимной помощи и общей вере.

«Борьба с врагом недолговечна, а борьба с самим собой на всю жизнь», — учил он».

Возможно, это и есть ключ к пророчеству о России и Грузии. Прежде чем спасать друг друга, двум народам нужно победить внутренних врагов. Гордыню, обиду, забвение общей истории.

Старец верил: Россия ещё раз спасёт Грузию. Но добавлял — это случится только тогда, когда оба народа вспомнят, что связывает их крепче любой политики. Что это? Безусловно, общая вера.