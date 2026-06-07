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Новости России

Mash: тысячи пассажиров не могут вылететь из Сочи из-за атак БПЛА

Никита Рязанцев
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В аэропорту Сочи тысячи людей не могут улететь домой еще с пятницы из-за атак украинских беспилотников, пишет Mash.

По словам очевидцев, в залах ожидания стало душно из-за скопления людей, некоторые даже падают в обморок. При этом стульев для всех не хватает, части пассажиров приходится ложиться на пол, подкладывая полотенца и коврики.

Издание отметило, что за все время ожидания авиагавань открывали всего на восемь минут. По этой причине пришлось задержать и отменить многие рейсы.

«В пресс-службе аэропорта заявили, что пассажиров обеспечили водой и выставили допместа для отдыха и ожидания рейсов», — говорится в посте.

Представители авиагавани уточнили, что людей стараются информировать по задержкам, рейсы выпускают в порядке очереди. Также там пояснили, что в аэропорту сломался лифт из-за перегруза.

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