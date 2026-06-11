Интерес к жизни – вне возраста: партия «Новые люди» проводит масштабные мероприятия для рязанцев старшего поколения

Партия «Новые люди» развивает в Рязанской области программу активного долголетия «Жить по-новому». Очередным событием стало яркое музыкальное мероприятие на открытом воздухе, его провели в рязанском Лесопарке. Гости посетили дискотеку, а также танцевали под живую музыку под хиты группы «Одноклассники».

«У людей старшего возраста огромный запрос на творчество и общение. Они не хотят проводить целые дни на диване перед телевизором, у них много энергии. Поэтому мы начали проводить танцевальные вечера для «серебряного» возраста, — рассказала руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Анастасия Стеценко.

По её словам, проходят они не только в Рязани, но и в других населённых пунктах региона. Кроме того, внедряются новые форматы, например, создаются клубы по интересам. Все эти мероприятия — возможности найти новых друзей, людей с похожими увлечениями, а также интересно и активно провести время.

Партия «Новые люди» запустила программу активного долголетия «Жить по-новому» в Рязанской области около полугода назад. Проект включает несколько направлений. Это танцевальные фестивали, творческие занятия, мастер-классы по садоводству, шахматный и литературный клубы. Ещё одно направление — развитие предпринимательства среди старшего поколения.

Чтобы показать таланты и доказать, что успешно развивать свое дело в любом возрасте, «Новые люди» провели в Рязани большую ярмарку. Пользуются особой популярностью у пенсионеров образовательные мероприятия. Люди преклонного возраста стремятся освоить современные технологии, с этим им помогают сторонники «Новых людей». Пенсионеров учат оплачивать услуги ЖКХ в режиме онлайн, через смартфон записывать к врачу.