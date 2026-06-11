Красноярская модель устроила скандал в такси из-за опоздания на эпиляцию

В Красноярске модель устроила скандал в такси из-за того, что опаздывала на лазерную эпиляцию, пишет NGS24.RU со ссылкой на соцсети девушки.

Конфликт начался с того, что она попросила водителя сократить путь, но тот отказался. В ответ модель пообещала справить нужду прямо в салоне. Дальше разговор перешел на повышенные тона. Пассажирка несколько раз требовала остановить машину, оскорбляла мужчину и угрожала пожаловаться на него «во все инстанции».

В какой-то момент модель заявила, что если водитель не прекратит так себя вести, то его накажут. Когда таксист спросил, не сделала ли она что-то неуместное в салоне, девушка ответила утвердительно. После этого водитель попросил ее покинуть автомобиль.

По словам пассажирки, ссора возникла из-за того, что она предложила поехать по улице Шахтеров, чтобы быстрее добраться до места процедуры на улице Декабристов. Она утверждает, что сказала всего несколько слов, но мужчина резко отреагировал, отказался от ее предложения и позвонил в службу поддержки, сообщив, что она ему мешает и кричит.

Девушка утверждает, что вела себя тихо и не говорила ничего, пока водитель общался с оператором. Конфликт, по ее мнению, начал сам водитель, который на протяжении всей поездки повторял, что хочет ее высадить.