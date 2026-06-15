Три человека погибли после атаки беспилотников на Тулу

В ночь на 15 июня беспилотники атаковали жилой сектор городского округа Тула. По предварительным данным, погибли три человека, ещё трое получили ранения, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Под удар попали населённые пункты Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. В результате атаки повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов.

Среди пострадавших оказался годовалый ребёнок. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

На местах происшествий работают экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены сотрудники правительства Тульской области и администрации города. В региональном правительстве развернули оперативный штаб для координации работы всех служб.