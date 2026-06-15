МЧС предупредило жителей Рязанской области об опасной погоде

Жителей Рязанской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях. По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час и до 09:00 15 июня местами по региону ожидается туман.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области, видимость на отдельных участках дорог может снизиться до 200–500 метров.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей. Пешеходам также советуют быть внимательнее при переходе проезжей части.

Жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. По возможности следует ограничить пребывание на улице и избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями, линиями электропередачи, деревьями и крышами зданий.

В МЧС также рекомендовали подготовить электрические фонари на случай возможных перебоев с электроснабжением и не использовать открытый огонь для освещения помещений.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.