Туман в Рязани, фото: 7 инфо
Погода

МЧС предупредило жителей Рязанской области об опасной погоде

Алексей Самохин
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Жителей Рязанской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях. По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час и до 09:00 15 июня местами по региону ожидается туман.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области, видимость на отдельных участках дорог может снизиться до 200–500 метров.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей. Пешеходам также советуют быть внимательнее при переходе проезжей части.

Жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. По возможности следует ограничить пребывание на улице и избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями, линиями электропередачи, деревьями и крышами зданий.

В МЧС также рекомендовали подготовить электрические фонари на случай возможных перебоев с электроснабжением и не использовать открытый огонь для освещения помещений.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

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