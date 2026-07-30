Погибшего ученого РАН Зезина неоднократно пытались лишить земли и угрожали ему

Конфликт из-за земель Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УРО РАН мог стать причиной нападения на руководителя учреждения Никиту Зезина. Об угрозах и постоянных спорах агронома с местными жителями Zvezdanews сообщил его подчиненный Михаил Севостьянов.

По словам Севостьянова, ученый много лет защищал территории института от изъятия. Участки около города представляют высокую ценность, из-за чего Зезин регулярно сталкивался с давлением. В адрес директора звучали прямые угрозы, а однажды неизвестные подожгли ворота его дома.

Отдельное противостояние шло с местным предпринимателем, руководившим компанией по утилизации сточных вод. Ассенизаторские машины систематически сливали нечистоты прямо на сельскохозяйственные посевы научного центра, рассказал Севостьянов. Зезин жестко пресекал эти нарушения, что провоцировало очередные скандалы.

Роковой инцидент произошел после того, как директор сделал замечание подросткам на квадроциклах, гонявшим по экспериментальным полям. Ученый решил передать несовершеннолетних родителям, однако возле здания института на него напали. На опубликованных видеозаписях видно: Зезин и его коллега практически не оказывали сопротивления нападавшим.

После жестокого избиения руководителя аграрного центра госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, но через несколько дней Никита Зезин скончался в больнице. По факту смертельного нападения силовики уже задержали одного подозреваемого.

Впрочем, жена одного из участников трагического инцидента озвучила другую версию случившегося.

«Он умер не от инфаркта, в чем обвиняют моего мужа. Он умер от хронической мочекаменной болезни, у него гной в желудок пошел. Это заключение медэкспертов. Никто его не калечил, не избивал», — сообщила женщина.

По ее версии, в день трагедии дети катались на квадроциклах возле дома и решили поехать за горохом в поле. Женщина пояснила, что урожай был сильно поврежден дождями, и на грядках почти не осталось пригодных для еды плодов. Затем за ними стали гоняться мужчины на «Уазике». Утверждается, что они подрезали юношей и угрожали им.

Женщина не отрицает, что её супруг несколько раз ударил учёного по щекам, но уверена, что избиения не было.

Сегодня же стало известно, что задержан ещё один участник избиения уральского учёного. По данным «Базы», сейчас следователи допрашивают 39‑летнего Аркадия.Он бизнес‑партнёр Александра, одного из главных подозреваемых по делу, которого задержали первым. Совместно они владеют компанией по сбору и обработке сточных вод «Живой исток». У Аркадия двое сыновей.