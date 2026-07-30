Рязанцам рассказали, какие услуги можно получить через личный кабинет «Р-Энергии»

Компания «Р-Энергия» рассказала о преимуществах регистрации в личном кабинете компании. Какие услуги можно получить через личный кабинет и как он упрощает жизнь клиентов?
В личном кабинете стало ещё удобнее работать с данными о коммунальных услугах. В сервисе есть раздел «Информация»: после регистрации вы в пару кликов найдёте сведения об организациях, которые предоставляют ЖКУ. А если понадобится — все данные можно распечатать.
Благодаря активному личному кабинету прямо из дома можно получить целый перечень услуг:
- оплатить жилищные, коммунальные и другие услуги;
- передать показания счётчиков
- получить информацию о приборах учёта
- просмотреть историю платежей
- управлять несколькими лицевыми счетами.
Доступ к личному кабинету рязанцы могут получить после регистрации по ссылке.