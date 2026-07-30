Рязанцам рассказали, какие услуги можно получить через личный кабинет «Р-Энергии»

Компания «Р-Энергия» рассказала о преимуществах регистрации в личном кабинете компании. Какие услуги можно получить через личный кабинет и как он упрощает жизнь клиентов?

В личном кабинете стало ещё удобнее работать с данными о коммунальных услугах. В сервисе есть раздел «Информация»: после регистрации вы в пару кликов найдёте сведения об организациях, которые предоставляют ЖКУ. А если понадобится — все данные можно распечатать.

Благодаря активному личному кабинету прямо из дома можно получить целый перечень услуг:

оплатить жилищные, коммунальные и другие услуги;

передать показания счётчиков

получить информацию о приборах учёта

просмотреть историю платежей

управлять несколькими лицевыми счетами.

Доступ к личному кабинету рязанцы могут получить после регистрации по ссылке.