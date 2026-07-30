В Рязанской области ночью действовал режим беспилотной опасности, но дроны до региона не долетели

В ночь на 30 июля в Рязанской области был объявлен режим опасности налёта БПЛА. Соответствующие уведомления жителям региона разослала РСЧС.

Режим ввели в 03:06. В 05:10 прозвучал сигнал отбой. О каких-либо происшествиях за этот период в регионе не сообщалось.

По данным Минобороны РФ, дроны ВСУ за это время в небе над Рязанской областью не сбивали. Хотя до других регионов БПЛА всё же долетели.

Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уничтожение вражеских дронов велось в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Масштабную атаку БПЛА Рязанская область пережила накануне. Рано утром 29 июля в Рязани был объявлен режим воздушной тревоги, выли сирены. Силы ПВО сбивали беспилотники, губернатор Павел Малков сообщал об уничтожении 45 летательных аппаратов.

Обломки дронов упали на территории промышленных предприятий, начались возгорания. Была повреждена гражданская инфраструктура — дом в частном секторе и нежилое здание. Шесть человек пострадали, их госпитализировали в областные больницы. Пострадавшие при налёте БПЛА получили ранения средней степени тяжести.

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Прокуратура Рязанской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников. Ведомство контролирует ход ликвидации последствий и оказание необходимой помощи. В СК расследуют уголовное дело об атаке на мирных жителей: 29 июля атаку ВСУ произвели и на другие регионы, есть погибшие и пострадавшие.