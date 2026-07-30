Прошли сутки с массированной атаки БПЛА на Рязань 29 июля: что известно о пострадавших и последствиях

Утром 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны. После отражения атаки возникли возгорания на промышленных объектах, повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие, которым немедленно потребовалась госпитализация.

Прошли сутки с момента террористического налёта ВСУ. Что известно о последствиях и состоянии людей, оказавшихся в больнице? Какая реакция правоохранительных органов последовала?

Когда началась атака на Рязань: хронология событий

Ранним утром 29 июля в Рязани и ряде районов области объявили воздушную тревогу. Жителей предупредили о массовой атаке беспилотников и призвали не подходить к окнам, а также укрыться в наиболее безопасных местах дома.

Подробнее: «В Рязани объявили воздушную тревогу и включили сирены»

Позже губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в городе идёт отражение массированной атаки БПЛА, силы ПВО работают по воздушным целям.

Подробнее: «Губернатор: В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО»

После отражения атаки губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги. По официальной информации, после падения обломков беспилотников произошло возгорание на территориях промышленных предприятий. На местах работали экстренные службы. Пострадала также гражданская инфраструктура — дом в частном секторе и нежилое здание.

Подробнее: «Отбой воздушной тревоги объявлен в Рязани»

Сколько БПЛА уничтожили над Рязанской областью

Губернатор Павел Малков сообщил, что ночью над территорией региона силы ПВО уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь Минобороны России заявило, что в период с 20:00 28 июля до 08:00 29 июля над регионами страны были перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотников, в том числе над Рязанской областью.

Подробнее: «Губернатор: Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА»

Что известно о пострадавших при налёте ВСУ на Рязань

После налёта в больницы региона доставили шесть человек. Им потребовалась госпитализация. Пострадавшие получили ранения средней степени тяжести. Они в удовлетворительном состоянии. Пять человек разместили в Областной клинической больнице, один человек проходит лечение в больнице имени Семашко.

Госпитализировали рязанцев в нейрохирургическое и хирургическое отделения. Министр здравоохранения Александр Пшенников отмечал: одному из мужчин врачи провели операцию. У него диагностировано проникающее ранение. Все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Кроме того, с каждым пациентом работают психологи, чтобы снизить риск развития посттравматического стрессового расстройства.

Подробнее: «Пострадавшие при налёте БПЛА на Рязань получили ранения средней степени тяжести»

Реакция правоохранительных органов

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников. Ведомство контролирует ход ликвидации последствий и оказание необходимой помощи.

Подробнее: «Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Рязани»

Следственный комитет Российской Федерации расследует дело об атаке ВСУ 29 июля на мирных жителей. В ведомстве заявили, что будут расследовать преступления против мирных жителей ряда регионов России, в том числе Рязанской области.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Белгородской области — там погиб мужчина, ещё десять человек пострадали. В Таганроге и Крыму тоже есть жертвы. СК намерен установить всех причастных к атакам и дать их действиям правовую оценку. Расследование продолжается.

Подробнее: «СК расследует дело о преступлении киевского режима против рязанцев после атаки дронов ВСУ»

Как дроны ВСУ долетели до Рязанской области: что говорят эксперты

Украинские формирования могли атаковать Рязанскую область беспилотниками увеличенной дальности, запущенными с подконтрольной Киеву территории. Такое мнение высказал генерал-майор Сергей Липовой.

По мнению Липового, беспилотники могли быть запущены из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины. Он также отметил, что террористический киевский режим продолжает получать от западных стран дальнобойные системы, которые позволяют наносить удары по российским регионам, расположенным далеко от линии боевого соприкосновения.

Подробнее: «Генерал Липовой рассказал, откуда прилетели беспилотники по Рязанской области»

Обстановка по БПЛА в Рязанской области 30 июля спустя сутки после атаки

В ночь на 30 июля в Рязанской области снова был объявлен режим опасности налёта БПЛА. Соответствующие уведомления жителям региона разослала РСЧС. Режим ввели в 03:06. В 05:10 прозвучал сигнал отбой. О каких-либо происшествиях за этот период в регионе не сообщалось.

По данным Минобороны РФ, дроны ВСУ за это время в небе над Рязанской областью не сбивали. Хотя до других регионов БПЛА всё же долетели. Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Уничтожение вражеских дронов велось в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Подробнее: «В Рязанской области ночью действовал режим беспилотной опасности, но дроны до региона не долетели»

Что делать рязанцам при массированном беспилотном налёте

Если вы на улице, немедленно зайдите в ближайшее здание. На открытом пространстве высок риск пострадать от обломком БПЛА или осколков стекла. Если во время воздушной тревоги вы дома, стоит спуститься на нижние этажи. Лифтом пользоваться при этом не рекомендуется.

В квартире выберите помещение без окон с капитальными стенами. Например, ванную, прихожую, кладовку. Если вы в частном доме, лучшее место для укрытия — подпол или погреб. При себе держите документы, лекарства, которые принимаете постоянно.

Рязанцам советуют во время работы сирен не подходить к окнам. Запрещено снимать полёты БПЛА, а также работу ПВО на видео. За публикацию такого контента предусмотрена административная ответственность.

Если заметили беспилотник или подозрительный предмет, который может оказаться обломком БПЛА, не подходите к нему. Отойдите минимум на сто метров и звоните по номеру 112.