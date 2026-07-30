Рязанцев предупредили о затяжной непогоде до выходных

Метеопредупреждение о дожде, сильных порывах ветра и грозах выпустило для Рязанской области МЧС. Непогода продлится до самых выходных 30 и 31 июля.

В ближайшие часы 30 июля и всю ночь 31 июля в регионе местами ожидаются сильные осадки, грозы и порывистый ветер до 17 метров в секунду. Завтра погода будет облачной с прояснениями. Ночью — дождь, местами сильный. Днём осадки ослабеют до небольших и умеренных, но грозы сохранятся. Ветер сменится на северо-западный со скоростью 6–11 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.

Температура ночью — +12…+17°С, днём воздух прогреется до +21…+26°С. Будьте осторожны на дорогах и по возможности переждите непогоду дома.