Дмитрий Медведев, фото Росмолодёжи
Новости России

Дмитрий Медведев: Сохранить Россию можно только Победой в специальной военной операции

Валерия Мединская
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По итогам завершившего работу восьмого созыва Государственной Думе по большинству законов, связанных с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии – позиции всех фракций были одинаковы, заявил Дмитрий Медведев, выступая перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов».

«И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны политику», – подчеркнул он.

Россию сегодня испытывают на прочность во всех смыслах этого слова: и с экономической, и с политической точки зрения – против страны введено около 30 тысяч санкций, напомнил Председатель «Единой России».

«Мы живем в чрезвычайно сложное время. Количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций – около трех десятков тысяч введены. Мы чувствуем политическое давление со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз, нынешнюю Российскую Федерацию», – сказал он.

Западным странам не нравится, что Россия – большая, сильная, гордая, самодостаточная страна, которой невозможно командовать. Был период, когда они считали, что смогут с договориться с Россией, а на самом деле просто подчинить своей воле, акцентировал Дмитрий Медведев.

«Но им это не удалось, они испытывают жесточайшее разочарование, поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину, как таран, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают это», – указал он.

Ранее на форуме «Есть результат!» в Рязани депутат Госдумы от региона Андрей Макаров, озвучил такую же мысль.

«Они ведут войну против русских. И по всему миру преследуют людей только за то, что они русские. Не важно – бизнес, спортсмены, артисты. Они надеялись, что расколют страну. Но можно ли выкинуть из мировой культуры Есенина и Чайковского? Толстого, Рахманинова, Шостаковича? Россия была, Россия есть, Россия будет, – сказал председатель Комитета ГД по налогам и бюджету. – Они добились только одного – страна сплотилась вокруг своего Президента. Вся страна».

В завершение Дмитрий Медведев напомнил, что политика состоит из острых вопросов, но существуют темы, по которым нация, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять единую позицию, только тогда можно победить.

«Я желаю вам, дорогие друзья, уважаемые молодые политики, уважаемые мои коллеги, интересных дискуссий, но и надеюсь, что через некоторое время мы встретимся снова, чтобы подвести итоги выборов в Государственную Думу. Но самое главное – чтобы поздравить друг друга с Победой, а она будет за нами!» – заключил Председатель партии.

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