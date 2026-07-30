После литров энергетиков рязанка слегла с инсультом прямо на улице

Рязанка, которая злоупотребляла энергетиками и много курила, слегла с инсультом прямо на улице. Предынсультную слабость она приняла за усталость и вышла из дома в магазин, как итог – в больницу её экстренно доставили на «скорой», сообщает региональный Минздрав.

Утром женщина почувствовала себя нехорошо, но решила всё-таки дойти до магазина. На выходе из дома рука перестала слушаться, мир поплыл перед глазами, началась острая боль в голове. Прохожие не прошли мимо, мужчина вызвал скорую. Прибывшая на место бригада медиков предварительно диагностировала инсульт и экстренно отвезла пациентку в ОКБ. В ходе сбора анамнеза выяснилось, что женщина курит и регулярно пьёт энергетики.

Врачи начали готовить рязанку её к тромболизису — процедуре, которая растворяет тромб и восстанавливает кровоток. Это помогает избежать повреждения мозга, но провести её можно только в первые 3–4,5 часа после появления симптомов. В случае пациентки от момента инсульта до доставки в больницу прошло всего 75 минут.

В удовлетворительном состоянии рязанку выписали под наблюдение по месту жительства после прохождения лечения. Врачи напоминают: своевременная диспансеризация помогает выявить риски на ранних стадиях и избежать трагедии.