Медицина

После литров энергетиков рязанка слегла с инсультом прямо на улице

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанка, которая злоупотребляла энергетиками и много курила, слегла с инсультом прямо на улице. Предынсультную слабость она приняла за усталость и вышла из дома в магазин, как итог – в больницу её экстренно доставили на «скорой», сообщает региональный Минздрав.

Утром женщина почувствовала себя нехорошо, но решила всё-таки дойти до магазина. На выходе из дома рука перестала слушаться, мир поплыл перед глазами, началась острая боль в голове. Прохожие не прошли мимо, мужчина вызвал скорую. Прибывшая на место бригада медиков предварительно диагностировала инсульт и экстренно отвезла пациентку в ОКБ. В ходе сбора анамнеза выяснилось, что женщина курит и регулярно пьёт энергетики.

Врачи начали готовить рязанку её к тромболизису — процедуре, которая растворяет тромб и восстанавливает кровоток. Это помогает избежать повреждения мозга, но провести её можно только в первые 3–4,5 часа после появления симптомов. В случае пациентки от момента инсульта до доставки в больницу прошло всего 75 минут.

В удовлетворительном состоянии рязанку выписали под наблюдение по месту жительства после прохождения лечения. Врачи напоминают: своевременная диспансеризация помогает выявить риски на ранних стадиях и избежать трагедии.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Редкий гриб, напоминающий коралл, нашли в рязанском лесу

Популярные материалы

Происшествия

Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

В ночь на 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны.
Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу и включили сирены

ри объявлении воздушной тревоги сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам.
Происшествия

Повреждены жилой дом, линии электропередач: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА в Рязанской области

В ночь на 28 июля над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков. 
Транспорт и дороги

Под Рязанью в жестком ДТП пострадали пять человек: полиция сообщила подробности

По предварительным данным, около 19:50 на 505-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» 21-летний житель Кораблинского района за рулем автомобиля Daewoo Gentra столкнулся с Nissan X-Trail, которым управлял 43-летний житель Клепиковского района.
Интересное

«Ответка» прилетит: пророчество Жириновского сбывается, мир замер в ожидании

«Мы победим» — эти слова Жириновского сегодня звучат как пророчество. Столкновение неизбежно, а за ним - победа и процветание.
Темы
Общество

Редкий гриб, напоминающий коралл, нашли в рязанском лесу

Этот гриб приковывает к себе внимание необычным видом. А срывать его не стоит по двум причинам.
Происшествия

Участника жёсткого избиения человека на улице Почтовой взяли под арест

Пострадавший потерял сознание от ударов в голову. Обвиняемый пробудет под стражей до 12 сентября.
Власть и политика

Итоги весенней сессии подвела Рязгордума

С января по июль было проведено 8 заседаний, принято 207 важных для города решений
Общество

Сотрудники Рязанской НПК вошли в приёмные комиссии РГРТУ и колледжа электроники

Нефтяники консультируют абитуриентов, рассказывают о целевых договорах и гарантированном трудоустройстве на предприятии после выпуска.
Происшествия

По домовым чатам в Рязани распространяют фейки после атаки БПЛА

Вчерашнее происшествие спровоцировало волну вбросов, цель которых - посеять панику.
Транспорт и дороги

Замминистра транспорта рассказал, сколько ещё прослужит Солотчинский мост

Техническое состояние моста через Оку в Рязани оценили как...
Общество

Несколько улиц Дашково-Песочни оказались обесточены

Свет отключили 30 июля на пяти улицах.
Власть и политика

Зампредседателя Рязанского областного суда Людмила Яковлева ушла в почётную отставку

За ушедшем в почётную отставку судьёй сохраняются звание, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье