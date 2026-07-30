Общество

Сотрудники Рязанской НПК вошли в приёмные комиссии РГРТУ и колледжа электроники

Валерия Мединская
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Сотрудники Рязанской НПК (дочернее предприятие НК «Роснефть») вошли в приёмные комиссии РГРТУ имени В. Ф. Уткина и Рязанского колледжа электроники. Нефтяники консультируют абитуриентов, рассказывают о целевых договорах и гарантированном трудоустройстве на предприятии после выпуска.

Компания готовит будущие кадры по корпоративной системе «школа — колледж/вуз — предприятие». С РГРТУ сотрудничество длится с 2011 года, тогда Рязанская НПК открыла на площадке вуза кафедру «Химическая технология» с собственными лабораториями и современным оборудованием. Ведущие специалисты нефтезавода читают лекции, проводят экскурсии и организуют практику. Сейчас на направлении нефтехимии и электрохимии учится больше 150 студентов, девять из них — целевики. В этом году на бакалавриат выделено три бюджетных места, а магистратура впервые предлагает очно-заочную форму, занятия на которой проводятся по вечерам.

С колледжем электроники завод работает с 2022 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Студенты проходят практику и получают предложения о работе ещё до выпуска. Пятнадцать студентов региональных ссузов учатся по целевым договорам договорам по специальностям «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» и «Переработка нефти и газа».

Документы в РГРТУ принимают до 15 августа. Приёмная комиссия работает по будням с 9:00 до 17:00 и в субботу до 13:00. Всего РНПК сотрудничает с 25 вузами и 13 техникумами и колледжами региона.

Всего Рязанская НПК сотрудничает более чем с 25 высшими образовательным учреждениями РФ и 13 техникумами и колледжами региона.

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