По домовым чатам в Рязани распространяют фейки после атаки БПЛА

Атака украинских БПЛА на Рязань 29 июля активизировала волну фейков. Опергруппа Рязанской области предупреждает: в социальных сетях и в чатах распространяется контент, «вброшенный» врагом.

Фейки стали публиковать в том числе в домовых чатах. Власти призывают граждан ориентироваться на официальные источники информации и не реагировать на вбросы:

— Традиционная деятельность противника направлена на создание атмосферы страха и повышение тревожности граждан. Тематика фейков, которые вбрасывает ЦИПСО, самая разная, — говорится в сообщении.

Накануне опергруппа уже предупреждала рязанцев о волне лживых сообщений. Публикуемые дипфейки и поддельные заявления якобы от имени региональных властей и силовых ведомств призваны дестабилизировать обстановку, посеять страх и подорвать доверие к официальным структурам.

Единственный надёжный способ защитить себя — доверять только проверенным государственным каналам и оперативным сводкам. Рязанцев призывать быть бдительными и не поддаваться провокациям.

Ранее жителям региона напомнили об ответственности, которая ожидает тех, кто публикует фото и видео террористических атак ВСУ.

Также рязанцам объяснили, что делать, если включились системы оповещения и объявлена воздушная тревога.