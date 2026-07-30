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Общество

Администрация объяснила, как узнать адрес ближайшего к вам укрытия в Рязани

Валерия Мединская
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Администрация Рязани ответила на вопросы жителей о том, где искать информацию об укрытиях в случае объявления воздушной тревоги и почему во время недавней атаки БПЛА подвалы некоторых домов были закрыты. Комментарий появился в соцсетях главы региона Павла Малкова.

Рязанцы рассказали, что в подъездах некоторых жилых домов до сих пор отсутствуют таблички с информацией об укрытиях. Также во время налёта рязанцам не удалось спуститься в подвалы жилых домов.

В мэрии пояснили, что вопрос доступа в подвалы, которые должны быть открыты при получении сигнала «воздушная тревога», они проработают с управляющими компаниями. Также рязанцам указали телефон, по которому можно уточнить адрес ближайшего укрытия:

«Уточнить, где находится ближайшее укрытие, или сообщить о проблемах с доступом, жители могут напрямую в управлении по делам гражданской обороны и ЧС Рязани по телефону 44-43-36», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцам напомнили, что делать при звуках сирены в городе. Так, если вы на улице, немедленно зайдите в ближайшее здание. На открытом пространстве высок риск пострадать от обломком БПЛА или осколков стекла. Если во время воздушной тревоги вы дома, стоит спуститься на нижние этажи. Лифтом пользоваться при этом не рекомендуется.

В квартире выберите помещение без окон с капитальными стенами. Например, ванную, прихожую, кладовку. При себе держите документы, лекарства, которые принимаете постоянно.

Рязанцам советуют во время работы сирен не подходить к окнам. Запрещено снимать полёты БПЛА, а также работу ПВО на видео. За публикацию такого контента предусмотрена административная ответственность.

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