Фото с официального сайта правительства Рязанской области
Культура и события

Павел Малков рассказал о подростках, которые помогают сохранять культурное наследие посёлка Пителино

Валерия Мединская
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Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о подростках, которые проводят работу по сохранению исторического и культурного наследия посёлка Пителино.

Павел Малков отметил:

«Недавно Пителино отметило свое 400-летие. На празднике вспоминали историю поселка, знакомили гостей с местными традициями и ремеслами. Особенно радует, что сохранять это наследие помогают дети. Вместе с Движением Первых они встречаются со старожилами, записывают их воспоминания, узнают, как жили люди, какие традиции берегли, что готовили и как отмечали праздники».

Губернатор подчеркнул, что все, что собрали ребята, станет основой будущих экскурсий и туристических маршрутов. «Именно так сохраняется память о родном крае и передается любовь к малой родине – от поколения к поколению», – сказал он.

Глава региона Павел Малков поблагодарил за активное участие в важной работе Артема Янина, Севинч Ибрагимову, Дарью Хасанову, Элину Рахманину, Михаила Муленкова, Юлию Федосееву, Полину Агапкину и Полину Мошнину. Отдельную благодарность Губернатор выразил председателю Движения Первых в Пителинском округе Людмиле Агапкиной.

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