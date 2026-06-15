Знакомый раскрыл детали смерти актера из фильма «Горько» Кушпеля

Актер Евгений Кушпель погиб в Новороссийске спустя несколько дней после дня рождения, рассказал в беседе с «АиФ» его знакомый Вадим Филоненко.

О смерти артиста стало известно в субботу. По предварительной информации, в его машину на большой скорости въехал другой автомобиль. Кушпель оказался зажат в салоне. Спасателям удалось вызволить его, однако тот умер на месте ДТП.

«Совсем недавно, 6 июня, ему исполнилось 69 лет. Нет слов. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким», — отметил Филоненко.

С актером простятся 17 июня в зеркальном зале Гортеатра в Новороссийске.

Кушпель работал главным режиссером и худруком Новороссийского муниципального драматического театра. На его счету десятки проектов, часть из них так и не успели воплотить в жизнь.

Также за плечами артиста множество ролей в кино, среди них фильм «Горько», а также сериалы «Невеста поневоле», «Ищейка», «Морские дьяволы. Смерч — 2».