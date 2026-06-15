Диетолог назвала три привычки, которые помогают снизить риск диабета

Профилактика сахарного диабета обходится значительно дешевле лечения и позволяет существенно снизить вероятность развития заболевания. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, полезные привычки лучше внедрять постепенно — примерно по одной каждый месяц. Первым шагом она назвала отказ от сладких газированных напитков.

Дианова пояснила, что одна банка газировки может содержать суточную норму сахара или даже превышать её. Это приводит к резким скачкам уровня глюкозы и инсулина в крови, что со временем может способствовать развитию инсулинорезистентности, ожирения и диабета второго типа.

Ещё одной важной привычкой врач считает замену белого хлеба, булочек и сладкой выпечки на более полезные продукты. Вместо изделий из рафинированной муки она рекомендует выбирать цельнозерновой или ржаной хлеб, а при домашней выпечке использовать альтернативные виды муки.

Также специалист советует сократить употребление колбас, сосисок, бекона и ветчины. По её словам, обработанное мясо содержит большое количество соли, насыщенных жиров и консервантов, которые негативно влияют на обмен веществ и чувствительность тканей к инсулину.

Ранее эндокринолог Анна Марченко предупредила об опасности жёстких диет для быстрого похудения. Врач отметила, что резкое ограничение калорий и стремительное снижение веса часто приводят к обратному эффекту: после возвращения к привычному рациону потерянные килограммы быстро возвращаются.

По словам Марченко, циклы голодания, срывов и переедания могут стать причиной серьёзных нарушений пищевого поведения и нанести вред здоровью.