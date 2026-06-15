Изображение от freepik
Здоровье

Диетолог назвала три привычки, которые помогают снизить риск диабета

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Профилактика сахарного диабета обходится значительно дешевле лечения и позволяет существенно снизить вероятность развития заболевания. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, полезные привычки лучше внедрять постепенно — примерно по одной каждый месяц. Первым шагом она назвала отказ от сладких газированных напитков.

Дианова пояснила, что одна банка газировки может содержать суточную норму сахара или даже превышать её. Это приводит к резким скачкам уровня глюкозы и инсулина в крови, что со временем может способствовать развитию инсулинорезистентности, ожирения и диабета второго типа.

Ещё одной важной привычкой врач считает замену белого хлеба, булочек и сладкой выпечки на более полезные продукты. Вместо изделий из рафинированной муки она рекомендует выбирать цельнозерновой или ржаной хлеб, а при домашней выпечке использовать альтернативные виды муки.

Также специалист советует сократить употребление колбас, сосисок, бекона и ветчины. По её словам, обработанное мясо содержит большое количество соли, насыщенных жиров и консервантов, которые негативно влияют на обмен веществ и чувствительность тканей к инсулину.

Ранее эндокринолог Анна Марченко предупредила об опасности жёстких диет для быстрого похудения. Врач отметила, что резкое ограничение калорий и стремительное снижение веса часто приводят к обратному эффекту: после возвращения к привычному рациону потерянные килограммы быстро возвращаются.

По словам Марченко, циклы голодания, срывов и переедания могут стать причиной серьёзных нарушений пищевого поведения и нанести вред здоровью.

Предыдущая статья
Знакомый раскрыл детали смерти актера из фильма «Горько» Кушпеля
Следующая статья
Мэр Рязани пообещал поддержку заводу «Красное знамя»

Популярные материалы

Новости мира

Певец Oliver Tree погиб в огненной авиакатастрофе 

Трагедия произошла 14 июня. В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолёта, после чего оба воздушных судна загорелись и рухнули на парковку автосалона.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Культура и события

Рязанцы высказались про концерт Газманова в День России 

Жители Рязани в соцсетях поблагодарили организаторов концерта Олега Газманова в День России.
Интересное

«Живой Нострадамус» предрёк войну нового типа: под угрозой — несколько стран

Геополитическую шахматную доску 2026 года всколыхнёт страшное событие. Иран — немедленная цель, Россия — фактор перемирия.
Все события Рязани и области

Опубликованы новые видео с концерта Газманова в Рязани

Во время выступления Газманов исполнил и свой знаменитый зажигательный танец, ставший одной из самых ярких частей концертной программы.
Темы
Происшествия

ДТП с мотоциклистом произошло у Приокского путепровода в Рязани

По словам очевидцев, мотоциклист на эндуро врезался в легковой автомобиль. ВАЗ получил серьёзные повреждения.
Происшествия

Российские военные сообщили об уничтожении 123 БПЛА

Среди регионов, где перехвачены дроны, упомянута и Рязанская область.
Новости России

Мотоциклист погиб в Воронеже в День России 

Очевидцы рассказали, что мужчина дважды задел мотоциклом бордюр, пытался вырулить, но врезался в столб. Мотоциклист умер до приезда скорой помощи. 
Власть и политика

Мэр Рязани пообещал поддержку заводу «Красное знамя»

«Красное знамя» — одно из знаковых предприятий города: сегодня здесь занято более 5500 человек. История завода насчитывает больше ста лет
Новости мира

«Каролина» впервые за 20 лет выиграла Кубок Стэнли

Клуб «Каролина Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в шестом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0.
Новости России

Три человека погибли после атаки беспилотников на Тулу

В результате атаки повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов.
Погода

МЧС предупредило жителей Рязанской области об опасной погоде

Как сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области, видимость на отдельных участках дорог может снизиться до 200–500 метров.
Происшествия

Беспилотная опасность действует в Рязанской области 15 июня

Сообщение об опасности атаки дронов от РСЧС поступило жителям Рязани в 02:42. Затем в 05:40 пришло новое оповещение о том, что опасность сохраняется. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье