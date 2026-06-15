Глава администрации Рязани Борис Ясинский посетил завод «Красное знамя» и провёл встречу с генеральным директором предприятия Алексеем Рощиным. Об этом мэр рассказал в своих социальных сетях.

«Красное знамя» — одно из знаковых предприятий города: сегодня здесь занято более 5500 человек. История завода насчитывает больше ста лет: в 1918 году он открылся как государственный деревообделочный, выпускал оконные рамы, двери и гвозди.

Переломным стал 1935 год, когда завод перешёл в ведение Наркомата авиапромышленности. С того момента здесь начали производить винты для самолётов, детали планеров, лафеты и аэросани.

Сегодня «Красное знамя» — полноценный научно-производственный комплекс с собственными исследовательскими и конструкторскими подразделениями. Завод выпускает радиолокационную и радионавигационную аппаратуру, а также оборудование дистанционного управления. Более 50 лет предприятие сотрудничает с Федеральным космическим агентством. Продукция поставляется в страны СНГ, Юго-Восточной Азии, на Ближний Восток и в Африку. Как в рамках межгосударственных оборонных контрактов, так и по соглашениям с частными компаниями.

По словам Ясинского, завод продолжает наращивать производство, городская администрация готова оказывать ему всестороннюю поддержку.