«МК»: муж убил сотрудницу больницы в Домодедово после дня рождения дочери

Начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева погибла от рук мужа после празднования дня рождения старшей дочери, пишет «МК».

Трагедия произошла 12 июня. Женщине было 38 лет, у нее остались трое детей.

По предварительной версии, за день до случившегося семья отмечала день рождения дочки, которой исполнилось 12 лет. Конфликтов во время праздника не было.

Когда все легли спать, 46-летний мужчина продолжил застолье в одиночку на кухне. Утром жена сказала ему, что если тот продолжит злоупотреблять спиртным, то последует развод. В ответ супруг схватил нож и стал бить им женщину. На крики матери прибежали дети.

«Старшая девочка старалась оттащить невменяемого отца от раненой матери, но безуспешно. От полученных травм несчастная скончалась», — говорится в статье.

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве супруги. Дети пока находятся у бабушки, оформить опеку над ними планирует их старший брат.

По данным издания, задержанный имел давние проблемы с алкоголем. Несколько лет назад, будучи пьяным, он навел пневматический пистолет на одну из дочерей.