Фото: https://vk.com/motohelp_vrn
Новости России

Мотоциклист погиб в Воронеже в День России 

Алексей Самохин
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В День России, 12 июня, в Воронеже разбился насмерть мотоциклист. Фото с места трагического ДТП опубликовал паблик «МотоРоссия — Воронеж».

Авария случилась на набережной Массалитинова в 11:15. Портал «TV Губерния», ссылаясь на данные УМВД Воронежской области, пишет, что погибшему было 37 лет. На скорости он не справился с управлением мотоциклом Kawasaki.

Очевидцы рассказали, что мужчина дважды задел мотоциклом бордюр, пытался вырулить, но врезался в столб. Мотоциклист умер до приезда скорой помощи. 

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. 

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