Мотоциклист погиб в Воронеже в День России 

В День России, 12 июня, в Воронеже разбился насмерть мотоциклист. Фото с места трагического ДТП опубликовал паблик «МотоРоссия — Воронеж».

Авария случилась на набережной Массалитинова в 11:15. Портал «TV Губерния», ссылаясь на данные УМВД Воронежской области, пишет, что погибшему было 37 лет. На скорости он не справился с управлением мотоциклом Kawasaki.

Очевидцы рассказали, что мужчина дважды задел мотоциклом бордюр, пытался вырулить, но врезался в столб. Мотоциклист умер до приезда скорой помощи.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.