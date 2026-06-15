Российские военные сообщили об уничтожении 123 БПЛА

Противовоздушная оборона за прошедшую ночь перехватила и уничтожила 123 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем.

Кроме того, несколько беспилотников уничтожены над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Напомним, в Туле в результате атаки беспилотников погибли люди.