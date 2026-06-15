В Рязани вечером 14 июня столкнулись мотоцикл и ВАЗ-2114. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани».

Авария произошла на перекрёстке у Приокского путепровода. По словам очевидцев, мотоциклист на эндуро врезался в легковой автомобиль. ВАЗ получил серьёзные повреждения.

Водитель мотоцикла получил тяжёлые травмы. Подписчики «Топора» сообщают, что на момент приезда экстренных служб признаков жизни у него не было. Водитель легковушки госпитализирован в реанимацию с травмами.

Официальная информация и подробности случившегося устанавливаются.