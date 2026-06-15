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Политика

Элитный полк ВСУ уничтожают в Сумской области

Алексей Самохин
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Элитный украинский полк «Скала», задействованный в боях в Сумской области, несёт серьёзные потери из-за нехватки подготовленного личного состава. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, первоначально подразделение формировалось как штурмовое и комплектовалось добровольцами. Однако впоследствии значительную часть личного состава начали набирать среди заключённых украинских исправительных учреждений.

Эксперт заявил, что такие военнослужащие зачастую не проходят полноценную подготовку и испытывают нехватку современного снаряжения. По его мнению, это становится одной из причин высоких потерь подразделения на линии боевого соприкосновения.

«В лучшем случае их обеспечивают нарезным оружием и гранатами, что в современных боевых действиях малоэффективно», — добавил специалист.

Ранее российские силовые структуры сообщали, что полк «Скала» участвует в боях в Сумской области для сдерживания продвижения российских войск. Такие выводы были сделаны после анализа опубликованных некрологов погибших украинских военнослужащих.

Как отметил Иванников, наиболее интенсивные боевые действия сейчас идут в районах Уланово, Павловки, Радьковки, Малой Рыбицы, Перемоги и других населённых пунктов Сумской области.

По словам эксперта, российские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи на этом направлении. 

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