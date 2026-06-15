Современный элеватор и производственный комплекс строят в Рязанской области

В Рязанской области продолжается строительство сразу двух крупных промышленных объектов. О ходе работ сообщили в региональном Госстройнадзоре.

В индустриальном парке «Рязанский» возводят производственно-складской комплекс с административно-бытовым корпусом. Новый объект появится в Рязанском муниципальном округе. Среди его преимуществ называют удобное транспортное сообщение и развитую инженерную инфраструктуру.

Фото: vk.com/gsn62

Ещё один значимый проект реализуется на территории ОАО «Аграрий – Ранова» в Милославском районе. Здесь завершается строительство элеваторного комплекса, рассчитанного на единовременное хранение 15 тысяч тонн зерна.

Новый объект оснастят современным оборудованием для приёма, очистки, временного хранения и отгрузки сельскохозяйственной продукции. В Госстройнадзоре отмечают, что запуск комплекса позволит повысить эффективность логистики и улучшить условия хранения зерна в агропромышленном секторе региона.

Ожидается, что новые объекты внесут вклад в развитие промышленности и сельского хозяйства Рязанской области.