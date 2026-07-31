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Экономика и бизнес

Списать долги бесплатно и без суда: как работает банкротство через МФЦ в 2026 году

Валерия Мединская
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В 2025 году суды признали банкротами 568 тысяч граждан. Более 68 тысяч человек прошли упрощённую внесудебную процедуру через МФЦ. Число банкротств растёт, рязанцы продолжают платить юристам немалые деньги за сопровождение процедуры. При этом многие даже не догадываются, что упрощённое внесудебное банкротство через многофункциональный можно оформить абсолютно бесплатно.

Подходит эта процедура тем, чей долг в пределах 25 000-1 000 000 рублей и чьё исполнительное производство окончено приставами из-за отсутствия имущества (п. 4 ч. 1 ст. 46 закона «Об исполнительном производстве»). Отдельные основания предусмотрены для пенсионеров и получателей детских пособий.

Как проходит процедура: в первую очередь – подача заявления в МФЦ по месту жительства, проверка условий. Затем следуют 6 месяцев самой процедуры и списание долгов при отсутствии возражений кредиторов. По такому принципу банкротство оформляется бесплатно, без суда и без привлечения финансового управляющего.

Есть и подводные камни. Например, не получится таким образом списать долги по алиментам или долг за возмещение вреда. 

Тем, кто планирует упрощённую внесудебную процедуру через МФЦ, важно помнить и о последствиях. 5 лет банкротам необходимо сообщать о прохождении процедуры при получении кредитов, на 3 года им запрещено замещать руководящие должности. При этом повторную процедуру банкротства, если она понадобится, можно провести только через 5 лет. 

Получить отказ при оформления внесудебного банкротства через МФЦ можно из-за ошибок, которые часто допускают граждане:

«Самая частая ошибка — неполный список кредиторов в заявлении: долг, который в него не попал, не спишется. Вторая — люди подают документы в МФЦ, формально не подходя под условия, получают отказ и теряют время, пока растут пени. Перед подачей стоит проверить статус исполнительных производств на сайте ФССП и перепроверить сумму долга: если она выше миллиона или производство ещё не окончено, внесудебная процедура не подойдёт — понадобится банкротство через суд», — поясняет Кирилл Горин, юрист компании «По нулям».

«Проверить, подходите ли вы под условия внесудебной процедуры, и подготовить заявление можно бесплатно — например, в нашем конструкторе заявления. Он формирует документ по форме, которую принимает МФЦ», — добавляет эксперт.

7инфо предупреждает, что банкротство влечёт негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ

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