Общество

Глава администрации Ясинский рассказал о благоустройстве тропы Паустовского

Валерия Мединская
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В Рязани продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. По итогам первого этапа конкурсный отбор прошли 37 проектов. Один из них – тропа Паустовского в Солотче. О том, что планируют там сделать в рамках благоустройства, рассказал глава рязанской горадминистрации Борис Ясинский.

По его словам, подрядчик уже приступили к работам. В планах – доработать входную зону по освещению, установить беседку для отдыха, укрытия от осадков и смены экипировки. Самое важное нововведение – там установят мультимедийный стенд «Велометр». С его помощью можно будет «оживить» Константина Паустовского: он расскажет о тропе и интересных фактах. На экране можно транслировать и другую полезную информацию для гуляющих.

Ещё один объект – территория у Храма Матроны Московской с береговой линией пруда в Соколовке. Здесь сделают санитарную расчистку, обустроят дорожки и площадку под ротонду. Подрядчик также приступил к работам.

— Помимо благоустройства общественных пространств, в рамках местных инициатив начинается и ремонт дорог. Большая часть проектов связана с озеленением, благоустройством парков и скверов, созданием памятных мест. Некоторые из них реализуем совместно с Рязанской епархией. Часть проектов – это продолжение уже начатых этапов. Например, Гвардейский сквер. Тут расширим существующую детскую и спортивную площадки, установим вазоны, видеонаблюдение, — отметил Борис Ясинский.

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