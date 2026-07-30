Глава администрации Ясинский рассказал о благоустройстве тропы Паустовского

В Рязани продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. По итогам первого этапа конкурсный отбор прошли 37 проектов. Один из них – тропа Паустовского в Солотче. О том, что планируют там сделать в рамках благоустройства, рассказал глава рязанской горадминистрации Борис Ясинский.

По его словам, подрядчик уже приступили к работам. В планах – доработать входную зону по освещению, установить беседку для отдыха, укрытия от осадков и смены экипировки. Самое важное нововведение – там установят мультимедийный стенд «Велометр». С его помощью можно будет «оживить» Константина Паустовского: он расскажет о тропе и интересных фактах. На экране можно транслировать и другую полезную информацию для гуляющих.

Ещё один объект – территория у Храма Матроны Московской с береговой линией пруда в Соколовке. Здесь сделают санитарную расчистку, обустроят дорожки и площадку под ротонду. Подрядчик также приступил к работам.