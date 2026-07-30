По делу рязанского журналиста Михаила Комарова утвердили обвинительное заключение

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу рязанского журналиста, администратора ряда телеграм-каналов и директора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова. Утвердил обвинительное заключение зампрокурора Рязанской области Александр Качуренко.

Комарова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, в крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Следствие считает, что с 2024 по 2025 годы Михаил Комаров публиковал в каналах заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство двух рязанцев. В публикациях журналист обвинял их в совершении тяжких преступлений. Затем в адрес рязанцев сыпались угрозы, журналист угрожал продолжить публиковать недостоверные сведения, если те не заплатят деньги.

По версии следствия, получив часть от требуемой суммы, Комаров легализовал их через зарегистрированное на него юрлицо. Уголовное дело в отношении журналиста направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.