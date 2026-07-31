На Солотчинском мосту проведут экстренный ремонт почти за 13 миллионов

На портале госзакупок появился тендер на ремонт аварийного участка Солотчинского моста. Контракт — почти 13 миллионов рублей, об этом свидетельствует документация.

Состояние переправы серьёзно ухудшилось. В документах уточняется, что деформационные швы находятся в аварийном состоянии, гидроизоляция нарушена, заржавели швы балочных профилей. Всё это требует срочного ремонта.

Подрядчику предстоит разобрать металлоконструкции над опорой, установить новые деформационные швы и восстановить повреждённые участки плиты. Работы обещают закончить до 25 декабря.

На время ремонта мост не перекроют полностью. Движение сохранят, но только по одной полосе.

Ранее замминистра транспорта и автомобильных дорог Рязани Алексей Трутнев рассказал, сколько ещё прослужит Солотчинский мост. По его словам, объект признали предаварийным после проведённой оценки. Остаточный ресурс конструкций при условии сохранения ограниченной работоспособности балок составляет не менее четырёх лет.