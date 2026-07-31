Восемь многоквартирных домов получили повреждения в Тракторозаводском районе Волгограда из-за массированной атаки беспилотников. Городские службы ликвидируют последствия налета и уточняют масштаб разрушений. Об этом утром 31 июля сообщили в администрации города.

В пострадавших зданиях выбило остекление. На время работы экстренных служб власти организовали пункт временного размещения в школе №1. Жильцов эвакуировали на место автобусами большой вместимости муниципального автопредприятия.

В ПВР для людей подготовили горячее питание и спальные места. К настоящему моменту все горожане уже покинули пункт временного пребывания.

Параллельно в Дзержинском районе города тушат крупное возгорание на складских помещениях, вспыхнувшее после атаки. Для помощи пожарным расчетам муниципалитет направил дополнительные водовозки.

Пожар на складе Wildberries

На логистическом объекте компании Wildberries в Волгограде начался пожар после атаки. На месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты тушат возникшее возгорание, сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы избежать сбоев, прием поставок и отгрузку заказов временно перенесли на другие объекты, логистические цепочки перестроены.