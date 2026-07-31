Российские войска вечером 30 июля нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы и сухогрузу, доставлявшему военные грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ходе атаки военные применили высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты. Главными целями стали логистические объекты, задействованные в интересах украинской армии.
Непосредственно в самом порту «Одесса» под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения техники ВСУ. Кроме того, южнее Одессы на морском переходе поражено сухогрузное судно. По данным российского оборонного ведомства, корабль осуществлял транспортировку продукции военного назначения в один из украинских портов.