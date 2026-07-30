Татьяна Панфилова оценила готовность рязанских детсадов к началу учебного года

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с представителями управления образования и молодежной политики администрации города и руководством детских садов №79 и №93 оценила готовность дошкольных учреждений к началу учебного года.
В каждом из них приведены в порядок группы, музыкальные залы, медицинские кабинеты, пищеблоки, подготовлены прогулочные веранды, благоустроены прилегающие территории.
– Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – это всегда большая ответственность. Приятно видеть, что наши детские сады подходят к встрече малышей с особой тщательностью, создавая для них комфортные и безопасные условия. Мы понимаем, как важно родителям быть спокойными за своих детей, и делаем всё возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для развития юных рязанцев, – сказала Татьяна Панфилова.