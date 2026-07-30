Татьяна Панфилова оценила готовность рязанских детсадов к началу учебного года

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с представителями управления образования и молодежной политики администрации города и руководством детских садов №79 и №93 оценила готовность дошкольных учреждений к началу учебного года.

В каждом из них приведены в порядок группы, музыкальные залы, медицинские кабинеты, пищеблоки, подготовлены прогулочные веранды, благоустроены прилегающие территории.