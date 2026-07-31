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Погода

Август в Центральной России начнётся с идеальных метеоусловий, а продолжится уже привычными

Валерия Мединская
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Метеоролог Евгений Тишковец в своём блоге дал прогноз на последний день июля и начало августа. По его словам, август стартует с идеальных метеорологических условий. А дальше нас ждёт то, к чему мы уже привыкли этим летом.

Свой прогноз эксперт даёт для Московской области, но так как Москва и Рязань территориально близки, часто прогнозы погоды дублируют друг друга. В течение дня, как отмечает Тишовец, синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, охватившего своим погожим влиянием всю восточную и южную Европу. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха +23…+26, что точь-в-точь соответствует климатической норме финала июля. Атмосферное давление немного подрастет и составит 748 мм рт. ст.

— Август стартует с идеальных метеоусловий. Благодаря непререкаемому антициклональному господству в субботу москвичей ждет солнечная и сухая погода, а воздух продолжит прогреваться. Ночью +13…+16°, днём +26…+29°, что на 5 градусов выше нормы. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно «загореть». Температура воды в реках и озёрах Центральной России – от +18 до +23 – это будет финал массового купания, — предупреждает Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, в воскресенье, 2 августа, характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, без осадков, и лишь вечером (после 18 часов), с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада, небо нахмурится, и прошумят скоротечные грозовые дожди. Под утро +15…+18, в дневные часы воздух успеет прогреться +28…+31.

Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. От короткого периода жары мы перейдём к уже привычной летней прохладе. Хотя среднемесячная августовская температура ожидается в пределах климатической нормы с незначительным – на полградуса-градус её превышением (для Москвы норма ночью это +12, днем +21,5), дождей выпадет около нормы (норма 78 мм)

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