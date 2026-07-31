Туристку из России переехали три автомобиля, включая скорую, на Пхукете

На тайском острове Пхукет оказавшаяся под колесами трех автомобилей 42-летняя россиянка Ирина Сухорукова скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ни один из участников смертельной аварии не попытался оказать помощь пострадавшей, сообщает «База».

Трагедия произошла ранним утром на шоссе Thepkrasattri Rd. Женщина переходила проезжую часть прямо по дорожному полотну из-за отсутствия надземного пешеходного перехода. Сначала россиянку сбил пикап Toyota Hilux Revo. Водитель не притормозил и скрылся с места ДТП.

Лежащую на дороге женщину затем переехали еще две машины. Одной из них оказалась карета скорой помощи, транспортирующая пациента в больницу. Экипаж неотложки также продолжить движение, не остановившись для спасения человека. Проезжавшие позже автомобилисты нашли травмированную туристку уже без признаков жизни.

Полиция Таиланда установила личности всех водителей, участвовавших в наезде. Однако правоохранительные органы до сих пор не задержали фигурантов и не предъявили им официальных обвинений. Расследование обстоятельств гибели гражданки России продолжается.