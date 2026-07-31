Фото: max.ru/baza
Новости России

Туристку из России переехали три автомобиля, включая скорую, на Пхукете

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На тайском острове Пхукет оказавшаяся под колесами трех автомобилей 42-летняя россиянка Ирина Сухорукова скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ни один из участников смертельной аварии не попытался оказать помощь пострадавшей, сообщает «База».

Трагедия произошла ранним утром на шоссе Thepkrasattri Rd. Женщина переходила проезжую часть прямо по дорожному полотну из-за отсутствия надземного пешеходного перехода. Сначала россиянку сбил пикап Toyota Hilux Revo. Водитель не притормозил и скрылся с места ДТП.

Лежащую на дороге женщину затем переехали еще две машины. Одной из них оказалась карета скорой помощи, транспортирующая пациента в больницу. Экипаж неотложки также продолжить движение, не остановившись для спасения человека. Проезжавшие позже автомобилисты нашли травмированную туристку уже без признаков жизни.

Полиция Таиланда установила личности всех водителей, участвовавших в наезде. Однако правоохранительные органы до сих пор не задержали фигурантов и не предъявили им официальных обвинений. Расследование обстоятельств гибели гражданки России продолжается.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Август в Центральной России начнётся с идеальных метеоусловий, а продолжится уже привычными

Популярные материалы

Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Происшествия

Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

В ночь на 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны.
Армия и СВО

Прошли сутки с массированной атаки БПЛА на Рязань 29 июля: что известно о пострадавших и последствиях

Сутки назад в Рязани завыли сирены, а силы ПВО уничтожали в небе десятки вражеских дронов.
Новости России

Стало известно, откуда летели БПЛА для удара по складу Wildberries под Пензой

Украинские беспилотники, атаковавшие в четверг склад Wildberries в Пензенской...
Все события Рязани и области

Рязанское УФАС возбудило дело против компании, помогающей призывникам «откосить» от армии

Выяснилось, что фирма работает в нескольких регионах, предоставляя клиентам юридическую и медицинскую поддержку с целью отсрочки или уклонения от армии.
Темы
Общество

Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в августе  

С августа в России проиндексируют накопительные пенсии, введут новые меры поддержки для участников специальной военной операции и ужесточат уголовную ответственность за мошенничество и нарушение тайны личной жизни. Ключевые законодательные новшества перечислил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.  
Новости России

Собака вывела на след: что известно об убийстве экс-участницы конкурса красоты

В лесополосе возле подмосковного села Ромашково силовики обнаружили засыпанное землей тело 39-летней Натальи Б., числившейся пропавшей с 17 июля. Главным подозреваемым по делу о расправе стал ухажер погибшей, предприниматель Петр К., который успел спешно покинуть территорию России.
Экология, природа, животные

Белые грибы практически исчезли из российских лесов — Mash

Российские леса рискуют остаться без белых. Экологи и опытные сборщики фиксируют дефицит этих грибов, место которых активно занимают более неприхотливые лисички. Об этом пишет Mash.
Политика

Минобороны сообщило об ударах по порту Одессы и сухогрузу с военным грузом  

В ходе атаки военные применили высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты. Главными целями стали логистические объекты, задействованные в интересах украинской армии.  
Новости России

Восемь многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА в Волгограде

На логистическом объекте компании Wildberries в Волгограде начался пожар после атаки. На месте происшествия работают экстренные службы.
Новости России

Погибшего ученого РАН Зезина неоднократно пытались лишить земли и угрожали ему

Участки около города представляют высокую ценность, из-за чего Зезин регулярно сталкивался с давлением. В адрес директора звучали прямые угрозы, а однажды неизвестные подожгли ворота его дома.
Политика

Военкор Коц раскрыл неочевидную логику ночного удара по Украине

Российские войска нанесли массированный ночной удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, последовательно выведя из строя всю технологическую цепочку производства вооружений. Военный корреспондент Александр Коц подчёркивает: поражение целей велось не по географическому принципу, а по этапам сборки и снабжения.
Культура и события

Умер рязанский художник Эдуард Маркин

Ушёл из жизни художник Эдуард Маркин. О его смерти сообщил экс-депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье