Рязанская группа «ИНДИАЛОГ» вошла в главный рок-чарт страны «Чартова Дюжина»

Для рязанской рок-сцены случилось важное и значимое событие: группа «ИНДИАЛОГ» попала в главный рок-чарт страны «ЧартоваДюжина»*. Это первая группа из региона, которая получила такое признание. Музыканты группы Давид Геодакян(вокал, стихи, гитара), Игорь Савельев (гитара) и Василий Зяблев (барабаны) дали эксклюзивное интервью 7инфо, в котором рассказали о творческом пути, своей музыкальной философии и ближайших концертах.

С чего начался творческий путь группы «ИНДИАЛОГ»?

Давид: Наша группа началась с безумного желания писать музыку. Хотелось создавать что-то красивое и приятное. Мы с Василием познакомились лет 15 назад. И начали учиться писать музыку и вообще играть на инструментах. Позже к нам присоединился Игорь, который помог вывести нашу музыку на более профессиональный уровень.

А чем вы вдохновлялись?

Давид: Музыкой, которую мы слушали, окружающим нас миром…

Игорь: У меня музыкальная семья. Папа играл на клавишах, дедушка — на аккордеоне. У него еще все сестры очень хорошо пели.

Василий: А я посмотрел концерта группы «Король и Шут» еще в школе. Был вдохновлен игрой барабанщика, и захотелось самому освоить этот инструмент. В школе мне удалось попасть в ансамбль, где я играл год. Затем переехал в Рязань, и на много лет забросил барабаны, пока не познакомился с Давидом.

Давид, можно ли сказать, что именно с вас началась группа «ИНДИАЛОГ»?

Давид: Наверное, да… Считается так, что я собрал группу. Но я в это не верю: Игорь и Василий – это дарованные мне судьбой два прекрасных человека. Я всегда писал песни и стихи, но без своих друзей-музыкантов далеко бы не ушел. Мое желание заниматься музыкой так бы осталось желанием.

Помните ваш первый концерт?

Давид: Да, помним, конечно! Это был наш прекрасный Фотодом имени Каширина на Почтовой. Мы не рассчитывали, что придет так много людей: думали, будет человек 20. А в итоге зрителей было больше сотни! Владельцы Фотодома в какой-то момент начали переживать, что провалится пол, потому что люди начали активно танцевать!

Игорь: Да, нас очень тепло тогда приняла публика. И по сей день поддержка наших друзей и слушателей дает возможность заниматься музыкой дальше и вдохновляет нас.

Как бы вы описали жанр, в котором играете?

Игорь: Альтернативный рок с оттенками Востока.

Давид: Или новый русский рок.

Как появилось название группы?

Давид: Сначала мы хотели назваться просто «Диалог». Мне очень нравится это слово: это общение между людьми, а из общения может родиться что-то прекрасное. Но группа «Диалог» уже существовала – в Советском Союзе была такая группа. И так появился «Индиалог». Слово состоит из частиц «inde» (в переводе — независимый) и «диалог». Таким образом, «Индиалог» означает «независимый диалог». Ничего от Индии нет! (смеется). Это диалог между нами тремя. Это общение между нами и зрителем. И это общение между зрителем и нашими песнями. В общем, диалог в широком смысле слова.

О чем же вы разговариваете с вашими зрителями? Что хотите донести до слушателей своими песнями?

Давид: Мне хочется верить, что мы доносим любовь. Наши песни всегда о человеке, о том, с чем человек сталкивается в жизни по мере взросления. Наши песни – о душе, о Боге и, конечно же, о любви.

Недавно у вас вышел мини-альбом «Грустные танцы», куда вошли три песни: «Нету сна», «Хвосты комет» и «Дай огня». Расскажите, как проходила работа над альбомом?

Василий: В целом не так сложно, как было до этого. Все-таки появляется с каждым годом больше опыта. Но вот над песней «Дай огня» мне было очень тяжело работать из-за быстрого темпа песни. В целом, считаю, я справился со своей задачей. Ранее у нас преобладали балладные и распевные ритмы в песнях, а в новом альбоме была иная концепция: мы хотели делать что-то более динамичное и драйвовое. Поэтому мне было очень интересно работать над новыми песнями.

Игорь: С точки зрения аранжировок не сложно было работать. Но, действительно, для нашего творчества это что-то новое, и мы получили большое удовольствие от записи.

Давид: Писали альбом недолго, может быть, месяца три. Концепция была заранее оговорена, поэтому мне тоже было не тяжело работать, если не брать в расчёт недосып и долгие часы, проведенные за компьютером. Но стихи дались легко.

О чем ваш альбом?

Давид: Во всех трех песнях довольно бодрый ритм, под них, как нам кажется, вполне можно танцевать. А почему танцы грустные? Потому что в песнях мы подняли серьезные темы, с которыми каждый из нас сталкивается в жизни, и не все они, увы, веселые… Для современного человека, считаю, сейчас наступил тяжелый период. Ему очень одиноко, несмотря на то, что у нас, казалось бы, немало общения, особенно в сети, но это не заглушает чувство одиночества, которое разрастается внутри…. По крайней мере, по себе я чувствую именно так. Но, несмотря на то, что тексты песен грустные, основной посыл все трех композиций в том, что как бы ни было тяжело, нужно танцевать, нужно верить во что-то хорошее!

Как и с какой песней попали в «Чартову Дюжину»?

Игорь: Когда у нас выходят новые треки, мы постоянно рассылаем их на разные площадки, в том числе отправляли и на «НАШЕ радио». И вот наше творчество впервые было настолько высоко оценено! Песня «Хвосты комет» вошла в еженедельный хит-парад «Чартова Дюжина».

Расскажите об этой песне подробнее.

Давид: Это песня о надежде. Лирический герой бежит к своей девушке с бутылкой вина и в полной темноте, потому что отключили свет во всем городе. То есть он бежит, несмотря на темноту, бежит к своей любви и ищет надежду. Так что песня о том, что даже в кромешной тьме нужно верить и искать крупицу света под названием «Надежда».

Аудитория слушателей стала больше после попадание в чарт?

Давид: Да, подписчиков в нашем сообществе прибавилось. Ну а наши постоянные слушатели особенно рады, что мы попали в чарт, их поддержка очень чувствуется!

В целом, аудитория у нас заметно растет с каждым годом. Наша музыка подходит тем, кто хочет посидеть и немного погрустить. Точнее, и погрустить, и потанцевать!

Когда можно прийти на ваши выступления?

Давид: 20 июня у нас состоится сольный концерт в Санкт-Петербурге. 26 июля мы выступаем на фестивале «Конгломерат» в Рязани (18+). Также мы будем участвовать в рок-фестивале «Лётчик-2026» (18+). Он пройдёт с 7 по 9 августа в Переславле-Залесском Ярославской области.

А 21 ноября мы презентуем новый альбом на сольном концерте в Москве.

Значит, до конца года ждем новых песен от вас?

Давид: Да, сейчас мы работаем над созданием полноценного альбома. Большинство песен уже готово, но пока не все записаны.

Приоткроете завесу тайны, какой будет ваш новый альбом?

Игорь: Он будет разнообразный: и динамичный, и лиричный, так как у нас слушатели разные. И все любят… разный Индиалог. Но я уверен, будет интересно, потому что мы растем с каждой записью в плане звукоизвлечения, записи музыки… А какой по итогу получится альбом, пока это и для нас завеса тайны!

*«Чартова Дюжина» — это хит-парад из 13 лучших песен недели, которые выбирают слушатели «НАШЕго радио».