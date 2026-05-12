Рязанские байкеры почтили память героев в Шацке

В Шацкий округ в День Победы третий год подряд приезжают байкеры мотоклуба «Коловрат МСС» из Рязани. По словам президента Андрея Аршинова, для них это стало традицией, которая зародилась в 2024 году.

В Шацке байкеров ждут и мотоциклисты, и те, кто просто не равнодушен к байкерской культуре.

— В прошлом году я впервые побывала на мотопробеге, — рассказала шатчанка Наталья Аманн. – Столько было эмоций! Своего мотоцикла никогда не было, но всегда был интерес к ним. Когда узнала, что в наш маленький городок приезжают рязанские байкеры, загорелась желанием посетить мотопробег, познакомиться, пообщаться. Это оказались удивительные люди, искренне любящие то, чем занимаются. Все они открытые, общительные, доброжелательные! Мне тоже предложили присоединиться к мотопробегу в качестве пассажира, и, конечно, я согласилась! После мероприятия в прошлом году решила, что если байкеры снова к нам приедут, я обязательно приду на встречу с ними вновь! Так и случилось, и снова мне посчастливилось прокатиться вместе с ними по нашим обелискам, памятникам и возложить цветы. Спасибо мотоклубу «Коловрат МСС» и особенно президенту Андрею Аршинову за исполнение мечты!

Колонна проехала по уже традиционному маршруту. Байкеры и все желающие присоединиться к пробегу собрались у Шацкого ДРСУ. Сначала они поехали к обелиску в селе Черная Слобода. Затем — к городскому мемориалу, и завершили пробег у обелиска в Казачьей Слободе. У каждого памятника они возложили цветы.

— Увлекаюсь мотоциклами с детства, и очень рад, что наш город уже традиционно посещают представители клуба «Коловрат МСС», — говорит шацкий мотоциклист Илья Викторов. – С радостью присоединяюсь к пробегу вместе с папой, дядей и его женой. Для нас это, получается, тоже уже своего рода семейная традиция. Для меня подобный мотопробег — возможность поддержать правильную и добрую инициативу клуба, и возможность почтить память тех, кто подарил нам мир ценой своей жизни. Хотелось бы, чтобы с каждым годом количество участников пробега только росло. Надеюсь, и в следующем году подобный мотопробег состоится!

— В Шацке нас встречают тепло, — говорит президент мотоклуба «Коловрат МСС» Андрей Аршинов. – Считаю, что третий пробег в честь Дня Победы удался! В этот раз нам в организации очень помог местный свободный мотоциклист Денис «Кот» Васильев. Хотелось бы, чтобы с каждым годом к нам присоединялось все больше мотоциклистов, чтобы почтить память предков, которые подарили нам мир. А еще подобные мероприятия важны, так как, на мой взгляд, продвигают мотокультуру в регионе, помогают найти единомышленников. Нужно поддерживать друг друга и знать, что где бы ты ни был, куда бы ни привела тебя дорога, ты точно знаешь, что к тебе могут прийти на помощь! В этом и есть сила мотобратства.

*Свободный мотоциклист — тот, кто не состоит ни в одном мотоклубе.