Рязанские байкеры почтили память героев в Шацке

В Шацкий округ в День Победы третий год подряд приезжают байкеры мотоклуба «Коловрат МСС» из Рязани. По словам президента Андрея Аршинова, для них это стало традицией, которая зародилась в 2024 году.
В Шацке байкеров ждут и мотоциклисты, и те, кто просто не равнодушен к байкерской культуре.
Колонна проехала по уже традиционному маршруту. Байкеры и все желающие присоединиться к пробегу собрались у Шацкого ДРСУ. Сначала они поехали к обелиску в селе Черная Слобода. Затем — к городскому мемориалу, и завершили пробег у обелиска в Казачьей Слободе. У каждого памятника они возложили цветы.
*Свободный мотоциклист — тот, кто не состоит ни в одном мотоклубе.
