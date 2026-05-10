Ремонт дорог в Рязани продолжили в праздничные дни

Глава администрации Рязани Борис Ясинский традиционно подвёл итоги работы за неделю. Пост с итогами он опубликовал в своём канале в Макс.

Центральным событием, без сомнения, стало празднование Дня Великой Победы. Радость праздника Рязань разделила с представителями делегаций из Алессандрии, Генуи, Бреста, Нового Афона, Москвы, Камчатки.

— Вместе мы высадили деревья и кустарники на бульваре на улице Есенина, посетили основные площадки праздника и встретили на площади Победы батальон курсантов — участников парада в столице. Их присутствие ещё раз говорит о том, что память о Победе живёт и не знает грани, — пишет Ясинский.

Продолжение после рекламы

К празднику велась большая подготовка: приводили городские площадки и мемориалы в порядок, мыли и убирали улицы, украшали областной центр цветами и флагами.

Несмотря на праздничную подготовку, в городе продолжался ремонт дорог. Начинается ремонт улицы Корнилова и Лесную.

— На Московском шоссе идёт ремонт в рамках двухгодичного контракта. Близятся к завершению работы на улицах Есенина, Стройкова и Вознесенской. Кроме выполнения капремонта крупных участков, специалисты также продолжают заниматься ликвидацией локальных повреждений, — говорится в сообщении.

Также на этой неделе завершился отопительный сезон, однако для теплосетевиков работа только начинается — они уже переключились на подготовку к следующей зиме.