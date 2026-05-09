Освободившийся мандат в Рязанской облдуме передадут Тарасу Ставеру

Валерия Мединская
Освободившийся мандат депутата Рязанской областной Думы будет передан Тарасу Ставеру. Соответствующая информация появилась на сайте регионального отделения ЕР.

Место депутата Рязоблдумы освободилось после того, как были прекращены полномочия Михаила Давыдова. Экс-депутат был назначен заместителем главы администрации города. Михаил Давыдов — полковник, участник спецоперации.

Кандидатуру Тараса Ставера для замещения вакантного депутатского мандата согласовал президиум Генсовета «Единой России». На выборах в 2025 году Ставер был зарегистрирован кандидатом в депутаты облдумы в составе списка кандидатов по единому избирательному округу (внутрирегиональная группа №19).

Тарас Ставер занимает пост генерального директора по работе с персоналом ПАО завод «Красное знамя».

