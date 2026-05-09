Общество

В Рязани делегации городов-побратимов обсудили важность сохранения исторической памяти

Валерия Мединская
В Рязанской областной библиотеке имени Горького прошел круглый стол «Мы этой памяти верны», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 
В мероприятии приняли участие делегации из Алессандрии, Генуи, Бреста, Нового Афона, Москвы, Камчатки, а также представители Республики Абхазия. Сюжет показал ТКР. Собравшиеся обсудили важность сохранения исторической памяти и единства народов в противодействии фашизму.
 
Подвиг советского солдата Федора Полетаева навсегда объединил Рязань и итальянский город Генуя, связал муниципалитеты нитью побратимских отношений. Руководитель ассоциации «Рязань-Алессандрия-Генуя» Мара Скани приезжает в Рязань уже 40 лет. Каждое 9 мая она старается проводить в России.

«Мы из тех, кто работают во имя дружбы, а не против нее. Это происходит на протяжении долгих десятилетий с того момента, как Федор Полетаев погиб на нашей земле. Мы продолжаем сохранять его память. Это нас объединяет», — сказала Мара Сканьи.

«Мы видим, как идут попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, в частности Великой Отечественной войны, — заявил председатель Новоафонского городского Собрания (Абхазия) Азамат Чуаз. Он также сообщил, что в Абхазии история России является обязательным предметом во всех школах, а учебники поступают из РФ в рамках межгосударственных соглашений.

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

