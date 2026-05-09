В Рязани делегации городов-побратимов обсудили важность сохранения исторической памяти

В Рязанской областной библиотеке имени Горького прошел круглый стол «Мы этой памяти верны», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



В мероприятии приняли участие делегации из Алессандрии, Генуи, Бреста, Нового Афона, Москвы, Камчатки, а также представители Республики Абхазия. Сюжет показал ТКР. Собравшиеся обсудили важность сохранения исторической памяти и единства народов в противодействии фашизму.



Подвиг советского солдата Федора Полетаева навсегда объединил Рязань и итальянский город Генуя, связал муниципалитеты нитью побратимских отношений. Руководитель ассоциации «Рязань-Алессандрия-Генуя» Мара Скани приезжает в Рязань уже 40 лет. Каждое 9 мая она старается проводить в России.

«Мы из тех, кто работают во имя дружбы, а не против нее. Это происходит на протяжении долгих десятилетий с того момента, как Федор Полетаев погиб на нашей земле. Мы продолжаем сохранять его память. Это нас объединяет», — сказала Мара Сканьи.