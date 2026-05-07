Агроном рассказал, как дачники могут угробить огород удобрениями

Дачный сезон начинается с надежды на богатый урожай. Но одна ошибка с подкормкой способна превратить здоровую рассаду в вялые стебли. Агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов в разговоре с «Абзацем» раскрыл механизм катастрофы, которая происходит чаще, чем кажется.

Специалист подчеркнул: тип удобрения не имеет решающего значения. Ключевой фактор — концентрация. Когда доза превышена, в почве меняется физика. Корни теряют способность поглощать влагу. Развивается так называемый отрицательный осмос. Растение буквально высыхает, находясь в мокром грунте.

«Убить рассаду может любое удобрение, если внести его в слишком большом количестве. Растение в перенасыщенной почве просто не сможет взять влагу, наступит увядание. Очень важно использовать сбалансированные и водорастворимые удобрения с микроэлементами и строго соблюдать нормы», — объяснил Викулов.

Органика также не панацея. Компост и птичий помёт считаются безопасными, но это заблуждение. При неправильном применении или покупке продукции у сомнительных поставщиков риск только возрастает. В таких составах часто зашкаливает содержание питательных элементов. Плюс — грибки и бактерии, которые заражают почву и добивают ослабленные растения.

«Часто птичий помет или компост на его основе дают отрицательный результат из-за слишком высокого содержания элементов питания. Если в нем много болезнетворного начала, бактерий и грибов, это вызовет заболевание и гибель рассады. Лучше пользоваться почвенной смесью от проверенных производителей или смешивать компост с торфом», — добавил эксперт.

Викулов рекомендует простой тест перед массовой высадкой. Посейте несколько семян малоценной культуры в грунт, который планируете использовать. Наблюдайте за всходами. Если растения развиваются с аномалиями или не появляются вовсе, состав нужно менять. Этот метод позволяет избежать потери всей рассады и сэкономить время, деньги и нервы.