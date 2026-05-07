Агроном рассказал, как дачники могут угробить огород удобрениями

Дачный сезон начинается с надежды на богатый урожай. Но одна ошибка с подкормкой способна превратить здоровую рассаду в вялые стебли. Агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов в разговоре с «Абзацем» раскрыл механизм катастрофы, которая происходит чаще, чем кажется.

Специалист подчеркнул: тип удобрения не имеет решающего значения. Ключевой фактор — концентрация. Когда доза превышена, в почве меняется физика. Корни теряют способность поглощать влагу. Развивается так называемый отрицательный осмос. Растение буквально высыхает, находясь в мокром грунте.

«Убить рассаду может любое удобрение, если внести его в слишком большом количестве. Растение в перенасыщенной почве просто не сможет взять влагу, наступит увядание. Очень важно использовать сбалансированные и водорастворимые удобрения с микроэлементами и строго соблюдать нормы», — объяснил Викулов.

Органика также не панацея. Компост и птичий помёт считаются безопасными, но это заблуждение. При неправильном применении или покупке продукции у сомнительных поставщиков риск только возрастает. В таких составах часто зашкаливает содержание питательных элементов. Плюс — грибки и бактерии, которые заражают почву и добивают ослабленные растения.

«Часто птичий помет или компост на его основе дают отрицательный результат из-за слишком высокого содержания элементов питания. Если в нем много болезнетворного начала, бактерий и грибов, это вызовет заболевание и гибель рассады. Лучше пользоваться почвенной смесью от проверенных производителей или смешивать компост с торфом», — добавил эксперт.

Викулов рекомендует простой тест перед массовой высадкой. Посейте несколько семян малоценной культуры в грунт, который планируете использовать. Наблюдайте за всходами. Если растения развиваются с аномалиями или не появляются вовсе, состав нужно менять. Этот метод позволяет избежать потери всей рассады и сэкономить время, деньги и нервы.

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...
Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и...
Эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили дроны на Джанкой

Украинские дроны, атаковавшие Джанкой, скорее всего, запустили из Одесской...

Происшествия

На рязанку завели дело за фиктивную регистрацию 14 иностранных граждан

Полицейские выяснили, что 60-летняя местная жительница зарегистрировала 12 мужчин и 2 женщин в возрасте от 17 до 45 лет – граждан государства Средней Азии, в принадлежащей ей квартире на улице Магистральной
Три пожара случились в Рязанской области 6 мая

В среду, 6 мая, в Рязанской области произошло три пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 
В Москве временно отключат мобильный интернет 9 мая

9 мая в Москве временно отключат мобильный интернет и SMS-сервисы ради безопасности праздничных мероприятий. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать без ограничений. 7–8 мая отключений не планируется.
Водитель электросамоката попал в больницу после ДТП с электровелосипедом в Рязани

В среду, 6 мая, в 13:15 у дома №36 по улице Новосёлов столкнулись электровелосипед и электросамокат «Заксборд».
Сегодня ночью и утром над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА

По словам главы региона, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.
У школы в Рязани заметили змею — соцсети

Рязанец проходил мимо школы №71 и увидел змею. Что это была за змея, он определить не смог, но попросил предупредить детей. 
Общественник Иванов объяснил, почему йога опасна для православных христиан

Православным христианам нельзя заниматься йогой и дзен-медитацией. Об этом заявил председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, за восточными практиками стоит языческое мировоззрение, а их цель — не общение с Богом, а погружение в транс.
ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.

