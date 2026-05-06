Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили дроны на Джанкой

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Украинские дроны, атаковавшие Джанкой, скорее всего, запустили из Одесской области, заявил в беседе с «АиФ» академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на этот город погибли пять человек. Власти окажут помощь их семьям.

«Что касается атаки на Крым, то беспилотники запустили из Одесской области», — отметил Кондратьев.

Продолжение после рекламы

Эксперт подчеркнул, что расстояние между полуостровом и этим регионом относительно небольшое, поэтому дроны с высокой долей вероятности вылетали именно оттуда.

Как сообщало Минобороны, ночью силы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над российскими регионами, включая Крым и акваторию Черного моря.

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Военкор Коц объяснил, что произошло в Чебоксарах

В ночь на 5 мая Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара - рой БПЛА + крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...
Новости Касимова

В Елатьме произошёл крупный обвал грунта рядом с жилым домом, жители просят о помощи

В посёлке Елатьма разворачивается настоящая драма. По адресу: улица Янина, 15а, обрушается усадебный участок. Каждый день пропасть становится всё ближе к жилому дому.

Темы

Новости России

Погибшая в ДТП актриса Добромилова похоронила отца и готовилась к свадьбе

Фотограф и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в аварии...
Новости России

Русскоязычные туристы устроили массовую оргию на пляже в Таиланде

Несколько пар русскоговорящих туристов устроили массовую оргию на пляже...
Новости России

«КП»: Ксения Добромилова стала мотофотографом из-за проблем в карьере

Блогер и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в ДТП...
Новости России

Семья мальчика, умершего в приморской школе, не обращалась за помощью четыре дня

Родители 10-летнего мальчика, умершего в поселке Ярославский, не обращались...
Новости России

Отец Кунгурова привел доводы, опровергающие версию о его самоубийстве

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров не мог покончить с...
Новости России

Раскрыты детали о пропавших туристках, шедших к озеру Любви в КЧР

Две туристки, пропавшие без вести во время похода в...
Новости России

В центре Волгограда заметили странный баннер к 9 Мая

Жители Волгограда нашли в центре города баннер ко Дню...
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье