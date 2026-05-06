Эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили дроны на Джанкой

Украинские дроны, атаковавшие Джанкой, скорее всего, запустили из Одесской области, заявил в беседе с «АиФ» академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на этот город погибли пять человек. Власти окажут помощь их семьям.

«Что касается атаки на Крым, то беспилотники запустили из Одесской области», — отметил Кондратьев.

Эксперт подчеркнул, что расстояние между полуостровом и этим регионом относительно небольшое, поэтому дроны с высокой долей вероятности вылетали именно оттуда.

Как сообщало Минобороны, ночью силы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над российскими регионами, включая Крым и акваторию Черного моря.