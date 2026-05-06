Погибшая в ДТП актриса Добромилова похоронила отца и готовилась к свадьбе

Фотограф и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в аварии в центре Москвы, недавно похоронила отца, рассказала MSK1.RU ее мать.

Она не уточнила обстоятельства ухода супруга из жизни.

«Полгода назад ее отец умер — муж мой», — отметила собеседница издания.

Мать Добромиловой рассказала, что у ее 34-летней дочери были большие планы на жизнь. Однако за пару дней до трагедии у девушки было плохое предчувствие.

Женщина уточнила, что их последний разговор состоялся неделю назад. Артистка готовилась к замужеству, и мать попросила ее не забыть позвать ее на торжество.

«Она мне сказала: «Мам, надо еще дожить до свадьбы». А я ей: «Почему и зачем ты так говоришь?» Меня кольнуло это», — добавила родственница погибшей.

Смертельное ДТП произошло на Большой Дорогомиловской улице 5 мая. Добромилова снимала байкеров, в том числе проезд одного из них на одном колесе. Он влетел в фотографа и видеографа, после чего сам вылетел с байка и пролетел еще порядка 50–100 метров. Девушку пытались реанимировать, но в итоге она скончалась.

Водитель байка от госпитализации отказался на месте, его задержали. Мужчине грозит до пяти лет колонии.